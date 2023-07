Vittner-Traumtor reichte nicht für Cup-Wunder

Die Gäste aus Wien übernahmen wie zu erwarten von Beginn an das Kommando. Über Umschalter versuchten die Haitzendorfer jedoch immer wieder Nadelstiche zu setzen. Der letzte Pass fiel jedoch oft zu schlampig aus und so blieben die Konterversuche ungefährlich. So war es der FAC der bereits nach sieben Minuten in Führung ging. Tolga Günes´s Flanke von der rechten Seite landete punktgenau auf Oluwaseun Adewumis Kopf, der zur 1:0 Führung einköpfte. In Folge flachte die Partie etwas ab und die nächste gute Gelegenheit ließ bis zur 32. Minute auf sich warten. Nach einer starken Kombination des Zweitligisten zog Tolga Günes aus gut 25 Metern ab. Sein guter Abschluss wurde jedoch noch besser von Haitzendorf-Schlussmann Michael Kerschbaumer pariert. Den ersten Hochkaräter der Heimischen verzeichnete Florian Schuh. Nach einem Pressball im Mittelfeld flog der Ball hoch in Richtung des Außenbahnspielers, der freie Bahn aufs Tor hatte. Der letzte Kontakt vor seinem Abschluss war jedoch nicht optimal und so konnte Schuh den Ball aus einem etwas ungünstigen Winkel mit seinem schwachen Fuß nur mehr am kurzen Kreuzeck vorbei schießen. Kurz vor der Pause verpasste der FAC es, mit einem komfortableren Ergebnis in die Kabine zu gehen. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite verstolperte Flavio Dos Santos Dias zuerst den Ball und auch Yannick Woudstra scheiterte im zweiten Anlauf mit seinem zu ungenauen Abschluss.

Neuzugang lässt HSV jubeln

In Minute 70 sorgte Sommerneuzugang Marcel Vittner dann für die riesen Überraschung. Florian Schuh behauptete auf der rechten Seite gegen zwei Gegenspieler gekonnt den Ball und brachte das Spielgerät zur Mitte. Dort nahm sich Vittner den Ball mit der Brust an, verschaffte sich mit einer halben Drehung etwas Platz und legte den Ball genau in den Winkel. Ein Ausgleichstreffer, der sich sehen lassen konnte. Die Haitzendorfer standen nun am Rand der Sensation, stellten sich jedoch zehn Minuten später selber ein Bein.

Kerschbaumer hält Strafstoß

Nachdem sich der eingewechselte Armand Smrcka in den Haitzendorfer Strafraum dribbelte, kam Florian Koppensteiner zu spät und holte den Joker von den Beinen. Zum fälligen Strafstoß trat Yannick Woudstra an, scheiterte jedoch an Kerschbaumer, der die richtige Ecke erwischte. Anstatt das Momentum zu nutzen fingen sich die Heimischen allerdings zwei Minuten später den Gegentreffer nach einer herrlichen Einzelaktion von Tolga Günes. Floridsdorfs Nummer zehn zog von links in die Mitte und schlenzte den Ball präzise ins lange Eck. Die Wallner-Elf warf in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne und musste mit der letzten Aktion des Spiels noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Konter belohnte sich der eingewechselte Armand Smrcka für seine starke Leistung und fixierte mit seinem Treffer den Endstand von 3:1.