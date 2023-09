Die Leistung stimmt, aber Punkte fehlen noch

Noch nicht komplett in der Saison angekommen ist der FC Leonhofen. In Purkersdorf gab es das dritte Unentschieden in Serie. Damit hat der FCL, nach fünf Spielen, zwar erst eine Niederlage, aber eben auch erst einen Sieg. Die Remis bewerten die Verantwortlichen aber durchaus unterschiedlich. In Gerersdorf (0:0) und im Derby gegen Mank in der Vorwoche (4:4) fühlte es sich für die Leonhofner eher nach einer Niederlage an, nun in Purkersdorf, gegen einen starken Gegner, beim 0:0 zeigte man sich zufrieden. „Purkersdorf hat eine sehr gute Mannschaft und hat es uns schwer gemacht. Es war eher ein Spiel zwischen den Strafräumen, daher finde ich, dass es ein recht gerechtes Unentschieden war“, erklärt Leonhofens Sektionsleiter Matthias Quintus.

In der Tabelle ist der FCL noch nicht ganz dort, wo er gerne wäre, dazu fehlt eben der ein oder andere Sieg. Im nächsten Heimspiel kommt mit Karlstetten ein sehr guter Gegner. „Wir brauchen natürlich einen 'Dreier', damit wir wieder oben dabei sind. Leicht wird es aber sicher nicht“, sagt Quintus.