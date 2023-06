Löwenpark-Betreiber: „Wäre Vorteil gewesen, ihn zweistöckig zu bauen“

NÖN: Der Löwenpark war zu Beginn nicht unumstritten, mittlerweile ist er aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Wie sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?

Reinhold Frasl: Die Entwicklung des Löwenparks in den vergangenen zehn Jahren ist äußerst positiv und es hat uns und unsere Shoppartner ebenso positiv überrascht, wie gut unsere Kunden den Löwenpark annehmen. Es liegt aber sicherlich auch am Gesamtkonzept mit seiner äußerst attraktiven und hochwertigen Architektur sowie am Branchenmix, den der Löwenpark zu bieten hat.

Wenn Sie an die Anfangszeit zurückdenken, waren Sie sich sicher, dass das Projekt von der Umgebung derart gut aufgenommen wird und auch die Fluktuation bei den Shops sehr gering ist?

Frasl: Bei einer völligen Neuentwicklung eines Einkaufszentrums wie dem Löwenpark lässt es sich nie genau vorhersagen, wie erfolgreich letztendlich ein Einkaufszentrum sein wird. Klar war aber schon, dass der Standort Melk einiges an Potenzial für ein EKZ wie den Löwenpark, insbesondere für bestimmte Branchen, geboten hat, welches wir ja auch durch Studien wie jene von „Standort + Markt“ haben analysieren lassen. So gesehen war dadurch gewährleistet, dass der Löwenpark funktionieren wird, jedoch konnte den dann eingetretenen Erfolg letztendlich niemand vorhersehen. Umso mehr freuen wir uns jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, dass wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde Melk ein absolutes Vorzeigeprojekt realisieren durften.

Einkaufszentren unterliegen auch dem Wandel der Zeit – wie sehen Sie die Zukunft des Löwenparks und wie müssen sich Einkaufszentren an die aktuellen Gegebenheiten, etwa steigende Energiepreise aber auch Onlinehandel, anpassen?

Frasl: Natürlich müssen auch wir uns als Löwenpark den Marktgegebenheiten anpassen, ob dies der Onlinehandel ist oder die steigenden Energiepreise. Einkaufszentren müssen sich immer entsprechend anpassen, gegebenenfalls neu positionieren und mit ihren Shoppartnern entsprechend attraktive Angebote für die Kunden anbieten. Aber auch das Center Management ist täglich gefordert, den Löwenpark durch gezielte Marketingaktivitäten und Kundenveranstaltungen entsprechend attraktiv und ansprechend für unsere Kunden zu halten.

Zu Beginn gab es immer wieder Überlegungen, ob der Löwenpark zweistöckig errichtet wird – das wurde aufgrund der Bodengegebenheiten damals verworfen. Gibt es jetzt weitere Expansionspläne?

Frasl: Hätte man diese unglaubliche Erfolgsgeschichte vorhersehen können, wäre es natürlich – trotz der enormen Mehrkosten – jetzt im Nachhinein gesehen ein Vorteil gewesen, den Löwenpark zumindest zweistöckig zu errichten. Wir sind aber überhaupt nicht unzufrieden, wie der Löwenpark als eingeschoßiges Einkaufszentrum errichtet wurde.