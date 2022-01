Bezirk Melk: Entwicklung trotz Hürden

Seit der Abkoppelung Niederösterreichs von Wien vor 100 Jahren hat sich viel getan im Bundesland. Auch der Bezirk Melk wandelte sich mit. Jemand, der sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte Niederösterreichs und der des Bezirk Melks auseinandersetzt, ist Gerhard Floßmann. Der 81-jährige Historiker und Heimatforscher wohnt in Loosdorf – und blickt mit der NÖN zurück.

Wesentliche Entwicklungen können laut ihm vor allem anhand der Wohnverhältnisse festgestellt werden. Bis in die 50er-Jahre herrschte eine Wohnungsnot, ab den 60er-Jahren änderten sich diese Verhältnisse. „Wie ein Finger wuchsen die Einzelhaussiedlungen in die Landschaft hinein“, beschreibt Floßmann die wachsenden Ortschaften. Die Raumplanung sowie die Gemeinden griffen dem Wachstum aber durch Siedlungsbeschränkungen ein. In Sachen Wirtschaft waren etwa in Golling und Leiben einige Unternehmen der Textilindustrie in der Zwischenkriegszeit vorzufinden. Die Wirtschaftsstruktur änderte sich aber ab den 80er-Jahren. „Große Produktionsbetriebe wurden durch mehr Klein- und Mittelunternehmen ersetzt“, erzählt er. Die Betriebe siedelten sich, wie in Ybbs, zumeist außerhalb der Ortschaften oder in Betriebs- und Gewerbegebieten an. Durch die verbesserten Verkehrsverhältnisse war das Pendeln möglich, wodurch der Bezirk den Weg aus einer Ära fand, die durch Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war.

Auch Landwirtschaftsbetriebe veränderten sich vor allem durch die Technisierung über die Jahre. „Es entstand eine großzügige Ackerbaulandschaft und viele Bauernhöfe wurden zu klein für die großen Maschinen“, erzählt Floßmann. Die Landschaft wandelte sich primär durch den Bau der Westautobahn. Diese wurde erweitert – und viele Nebenbahnen aufgelassen. Floßmann nennt hier die derzeitig viel diskutierte Donauuferbahn als Beispiel. Der Ausbau der Infrastruktur hat auch ein großes Verkehrsaufkommen zur Folge. „Orte mit Verkehrsknoten wurden Zuzugsorte.“

Bezirk Melk: Vorreiterrolle bei Müllentsorgung

In Sachen Versorgung wurde etwa der Greißler durch Großkaufhäuser ersetzt. Sie wurden am Ortsrand platziert. „Gemeinden wie Loosdorf oder Mank versuchten aber, die Versorgung im Zentrum zu erhalten“, gibt Floßmann Einblick. „Seit den 80er-Jahren versucht man, der ‚Entleerung‘ entgegenzuwirken.“ Auch das Schulsystem änderte sich. Die Zusammenlegung von Schulstandorten oder die Erweiterung der Hauptschule in die Mittelschule waren Gründe dafür. Im höheren Schulsystem entstanden die IT-HTL und die HAK/HAS Ybbs oder die HLUW in Yspertal. Das kulturelle Angebot entwickelte sich ebenfalls: „Allen voran mit dem Stift Melk, der Schallaburg, der Ybbsiade und den Blindenmarkter Herbsttagen“, zählt Floßmann auf. Die Barocktage oder die Sommerspiele „erlangten österreichweite Bedeutung“, beschreibt er. Im Tourismus wurden das Radnetzwerk und die Wanderwege ausgebaut. In der Politik gebe es nach wie vor viele „schwarze Gemeinden“, sagt Floßmann. Manche entwickelten sich nach dem Krieg aber zu „roten Gemeinden“. Der Bezirk Melk fiel zudem in einem Aspekt positiv auf: „Die vierzig Gemeinden fanden als erster Verband Niederösterreichs mit dem Gemeindeverband für Umweltschutz eine Lösung für das Müll- und Abfallproblem“, weiß er.