Burgruine Aggstein: Von Wiederaufbau, Überfall und Trumpf

Knapp 85.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zählte die Ruine Aggstein 2019 − Tendenz steigend. Das Ausflugsziel in Schönbühel-Aggsbach mauserte sich über die Jahre hinweg von einer teilweise zerstörten Ruine zu einem Tourismusmagneten in der Wachau. Eine Chronologie der Geschichte.

Bis in das Jahr 1200 können die Mauerreste der Burgruine zurückdatiert werden, erstmals urkundlich erwähnt wurde sie 50 Jahre später. Nach 1350 verfiel die Burg zunehmend, bis sie 1429 von Jörg Scheck wieder aufgebaut wurde. Bekanntheit erlangte dieser durch den Raub zahlreicher Handelsschiffe an der Donau und die Errichtung des bekannten „Rosengärtleins“. Im 15. Jahrhundert wurde die Burg von Osmanen belagert und in Brand gesetzt. Nach weiteren namhaften Besitzern begann man mit den ersten Sicherungsmaßnahmen. Laut Tourismus- und Eventmanagerin Christine Jäger war die Burg bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel: „Schon in der Romantik war Interesse da und viele Sagen von Raubrittern und dem Rosengärtlein stammen aus dieser Zeit. 1902 wurden die ersten Tickets für zwei Kreuzer verkauft“, erzählt sie. Verwucherung und Zerfall wurden der Burg zur damaligen Zeit zugeschrieben, bis Graf Otto von Seilern Aspang sie aufkaufte und restaurierte. Die Kapelle lag bis dato in „Schutt und Asche“ und hatte kein Dach, das „Bürgl etwa konnte man nur mit einer einfachen Leiter erreichen“, schildert Jäger.

Neue Glanzzeiten für Burgruine und Tourismus

In den 50er Jahren begann man, Strom und Wasser auf die Burg zu leiten. „Viele Besucherinnen und Besucher erzählen heute noch von den Übernachtungen in Form eines Matratzenlagers auf der Taverne in den 1980er-Jahren“, lacht sie. Durch die Schlossgut Schönbühl Aggstein AG wurde die Ruine etwa durch Holzsteige und die Revitalisierung des Rittersaals aufgewertet. 2005 trat die Burgruine der Top Ausflugsziele NÖ bei.

Auch heute noch beweist die Burgruine ihre Vielseitigkeit durch zahlreiche Events. Allen voran der mittelalterliche Burgadvent sowie die bekannte Singleparty, Romeo sucht Julia. Der Burgadvent kann derzeit noch das kommende Wochenende besucht werden. Zudem dient die Burg heute als beliebte Hochzeits- und Veranstaltungslocation. Seit 2017 lädt auch ein Escape Room ein: „Wir waren Vorreiter und die ersten, die so etwas angeboten haben“, freut sich Jäger.

