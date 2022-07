Die geteilte Gemeinde

Werbung

Ybbs In den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gab es rund um Ybbs ein geopolitisches und administratives Kuriosum. Im Zentrum steht dabei nicht nur die Tatsache der damals erfolgten Gemeindeteilung von Ybbs und der anschließenden Wiedervereinigung, sondern auch die damit in Zusammenhang stehenden parteipolitischen Interessen, die vor allem im Vorfeld zu den für 1924 angesetzten Gemeinderatswahlen zutage traten.

Zur Teilung selbst gab es zwischen den bürgerlichen Parteien und den Sozialdemokraten konträre Ansichten, deren Stellenwert je nach Parteipolitik in den Vordergrund gestellt wurde. Die politischen Entscheidungen, die zur Teilung führten, lagen jedoch nicht bei der Gemeinde Ybbs selbst, sondern waren eine Folge der im Jahre 1922 geschaffenen Trennung von Wien und Niederösterreich sowie der im Oktober 1924 beschlossenen Gemeindewahlordnung für die in diesem Jahr angesetzte Gemeinderatswahl.

Wie überhastet und politisch unausgewogen diese Teilung war, beweist die Tatsache, dass man zwar per Gesetz eine Gemeinde Neu-Ybbs geschaffen hatte, jedoch ohne klar deklariertes Gemeindegebiet und ohne festgelegte Gemeindegrenzen. Diese sollten erst im Nachhinein geschaffen werden, wobei aber schon im Vorhinein abzusehen war, dass dabei eine Reihe formaler Probleme zu erwarten waren. Denn zur Konstituierung einer Ortsgemeinde war nämlich mindestens eine dazugehörige eigene Katastralgemeinde erforderlich.

Die Teilung in Alt- und Neu-Ybbs

In der Sitzung am 8. Oktober 1924 beschloss der Niederösterreichische Landtag, die bisherige Ortsgemeinde Ybbs in zwei von einander unabhängige Gemeinden zu teilen. Diese damals geschaffene Tatsache ist ein heute weitgehend unbekanntes Kuriosum in der neueren Ybbser Stadtgeschichte. Das Gesetz legte fest, dass das Areal der damaligen Wiener Heil- und Pflegeanstalt in Ybbs – das heutige Therapiezentrum Ybbs – als Gemeindegebiet von Neu-Ybbs zu gelten habe. Die Grenzen sollten, wie im § 2 des Teilungsgesetzes vorgesehen wurde, erst nachträglich im Einvernehmen mit der Gemeinde Alt-Ybbs festgelegt werden. Obwohl diese Teilung 1925 bzw. 1927 schon wieder beendet war, gab es zu dieser Zeit in Ybbs zwei autonome Gemeinden – Alt-Ybbs und Neu-Ybbs – jeweils mit Bürgermeistern und Gemeinderäten. Der einzige Bürgermeister von Alt-Ybbs war Franz Kirch gewesen, in Neu-Ybbs hatten dieses Amt Richard Salomon und Nikolaus Klein inne.

