Historischer Kriminalfall in Region Ybbs: Doppelmord an der Tankstelle

Es ist eine ruhige Winternacht am 12. Jänner 1982 auf der Autobahnraststätte Ybbs-Bergland. An der Tankstelle sitzt nur der Tankwart, beschäftigt mit seiner Lektüre. Er ist so in sein Buch vertieft, dass er weder das stoppende Auto noch die Schritte hört. Es ist gegen drei Uhr morgens. Erst als einer der drei Männer direkt vor dem Tankwart steht, bemerkt er die dunklen Gestalten. Doch da ist es schon zu spät: Mit einem Messer bewaffnet fordert der Mann die Aushändigung der Tageslosung. Der Tankwart hatte sich schon zuvor von einem Freund eine Pistole ausgeborgt, um sich– genau in solchen Situationen – verteidigen zu können. Doch bei dem Versuch, diese herauszuziehen, ist der Unbekannte schneller. Er nimmt die Waffe und erschießt den Tankwart. Die drei Täter bringen die Leiche in den Hinterraum. Es sollte aber nicht die letzte sein, die sie in dieser Winternacht verschwinden lassen.

„Ein unfassbar brutaler Doppelmord erschütterte im Jänner 1982 die Stadtgemeinde Ybbs“, erinnert sich Johann Veith, damals Leiter der Kriminalabteilung des Wiener Bezirkspolizeikommissariats Penzing, zurück. Er sollte – trotz Wiener Dienstort – eine wichtige Rolle in der Aufklärung spielen. Aber der Reihe nach.

Kurz nach dem ersten Mord biegt ein Lkw-Fahrer ein, um zu tanken und um ein bisschen mit seinem guten Bekannten, dem Tankwart, zu plaudern. „Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagt Veith. Wie recht er hat: Als der Lkw-Fahrer den Verkaufsraum betritt, springt ihm einer der Täter entgegen. Der Unbekannte zückt die Waffe – und drückt ab. Sie schaffen die Leiche zur Seite, rauben das Geld aus der Kassa und machen sich unentdeckt davon. „Mangels fehlender Spuren und nicht vorhandener DNA-Untersuchungen blieb das Verbrechen vorerst unaufgeklärt“, erzählt Veith. Im März 1982, also gut zwei Monate nach dem Doppelmord, sollte sich das ändern. Und zwar, weil jemand im Wiener Gemeindebezirk Penzing Eigenartiges beobachtet.

Veith bekommt Hinweise, dass ein Bewohner eines Wohnhauses mehrmals in der Woche nachts Diebesgut – so der Verdacht – aus seinem Pkw auslädt und in seine Wohnung bringt. Veith wird hellhörig. „Ich ordnete mehrmals hintereinander Observationen an. Eines Nachts kam tatsächlich der Verdächtige mit seinem Fahrzeug vorgefahren, lud einen Fernsehapparat aus und wollte ihn in seine Wohnung tragen“, erzählt er. In besagter Wohnung finden Beamte schließlich mehrere Geräte vor − es handelt sich um Diebesgut. Der Verdächtige wird festgenommen. In den folgenden Vernehmungen kommen weitere Mittäter zutage: Veith und seine Kollegen stellen fest, dass der Verdächtige Mitglied einer vierzehnköpfigen Einbrecherbande ist, die in sieben Bundesländern im Zuge von Diebstählen mehr als 200 Objekte entwendeten und so über 15 Millionen Schilling Schaden verursachten. Inflationsbereinigt sind das heute rund drei Millionen Euro.

„Plötzlich legte er ein Geständnis ab“

Weitere Ermittlungen zeigen, dass die Täter auch mit Waffen hantierten. Bei einer Vernehmung verplappert sich ein Verdächtiger und spricht von einem „Erschossenen“, der auf einem Feld in Vösendorf begraben sein soll. Umfangreiche Grabungsarbeiten bleiben allerdings ohne Erkenntnis, Veith stellt den Täter daher nochmals zur Rede. „Er begann plötzlich ein Geständnis abzulegen“, schildert der ehemalige Kriminalpolizist.

Schließlich folgt das Geständnis rund um den Doppelmord an der Autobahntankstelle. „Seine detailreiche Beschreibung wies auf das tatsächliche Begehen der Tat hin. Die Täter widerriefen zwar ihre Geständnisse vor Gericht, wurden aber dennoch aufgrund unwiderlegbarer Beweise zu lebenslanger Haft verurteilt. In den Zeitungen war damals von einer der ‚gefährlichsten Verbrecherbanden der Nachkriegszeit‘ die Rede“, erzählt Veith.

„So wurde ein vorerst aussichtsloses Verbrechen durch kleine Hinweise und minutiöse kriminalistische Arbeit doch geklärt und die Täter ihrer gerechten Strafe zugeführt.“

