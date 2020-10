Diese Begegnung ging schmerzhaft aus - und endete für ein 14-jähriges Mädchen mit mehreren Verletzungen an Händen und Oberkörper. Sie war laut Polizeibericht in der Pöchlarner Brunnerstraße unterwegs, als ein freilaufender Hund auftauchte. Dieser biss die 14-Jährige mehrmals, ehe er verscheucht werden konnte. Laut Angaben handelte es ich um einen "dunklen Hund in der Größe eines Labradors".