Bei Jubiläumsfest wurde die neue Attraktion Loosdorfs präsentiert

15 Jahre Jugendzentrum und gleichzeitig die Eröffnung des neuen Motorikparks: Grund genug, um am vergangenen Freitag ausgiebig in Loosdorf zu feiern. „Das Jugendzentrum ist eine der wichtigsten Einrichtungen bei uns in Loosdorf“, betont SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku. Bei der Errichtung vor 15 Jahren hospitierte man in vielen anderen Gemeinden, von diesen Jugendzentren besteht heute nur mehr das Loosdorfer. „Die Mitarbeiter sind bei der Gemeinde angestellt und betreiben das Jugendzentrum höchst professionell. Seither gibt es bei uns fast keine Vandalenakte mehr und wenn doch etwas passiert, haben wir Zugang zu den Jugendlichen“, freut sich Vasku über die Entwicklung.

Direkt neben dem Jugendzentrum eröffnete die Gemeinde den „größten Motorikpark in der Region“. „Ich bin glücklich, dass wir dieses Projekt zu Ende gebracht haben. Es ist wieder ein Teil zum Bewegungstreffpunkt beim Sportzentrum“, sagt Vasku. Es könnte aber nicht der letzte Schritt gewesen sein. Aktuell wird evaluiert, ob in diesem Bereich eine neue Tennisanlage errichtet wird.