Gasaustritt in Mehrparteienhaus in Krummnußbaum

In einem Mehrparteienhaus kam es zu einem Gasaustritt vermutlich aufgrund einer undichten Therme. Das Gebäude wurde Evakuiert und belüftet. Insgesamt mussten 17 Personen darunter 5 Feuerwehrleute welche sich im Einsatz befanden Notärztlich untersucht werden ob keine CO Vergiftung vorliegt. Ins Klinikum musste zum Glück niemand verbracht werden. Zurzeit scheint die Gefahr gebannt zu sein. Gegen 19:00 Uhr werden seitens des Messdienstes der Feuerwehr erneute Messungen durchgeführt. Was genau zu dem Austritt geführt hat ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Mit im Einsatz stand die EVN.





