Pfarrgemeinderatswahlen im Bezirk Melk: Kandidaten gesucht

Im Bezirk Melk laufen die Vorbereitungen zu den Wahlen am 20. März bereits auf Hochtouren.

Im Pfarrverband Melk-St. Koloman stehen derzeit alle Zeichen auf Vorbereitung der Wahlen, erzählt Lisa Funiak, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des Pfarrverbandes. Sie erklärt: „Die Informationen über den Ablauf der Wahl wurden im Dezember im Pfarrverbandsmagazin ‚Koloman‘ ebenso wie auf der Website des Pfarrverbandes veröffentlicht.“ In den Kirchen von Zelking, Matzleinsdorf und Melk liegen überdies Nominierungsblätter auf, die ausgefüllt in vorgesehene Boxen geworfen werden können. Der Wahlvorgang kann dabei in jeder Pfarre unterschiedlich sein.

Es ist eine gewisse Herausforderung, neue Kandidaten zu gewinnen.“ pater stefan obergfell Pfarre Maria Taferl

Im Pfarrverband Melk-St. Koloman entschied sich der bestehende Pfarrgemeinderat für das Modell der Urwahl. „Jeder stimmberechtigte Katholik des Pfarrverbandes ist dazu aufgerufen, Personen zu nennen, welche sie sich gut im Pfarrgemeinderat vorstellen können“, beschreibt sie die Vorgehensweise. Die Pfarre sucht vor allem Menschen, die „mitten im Leben stehen“ und die durch die Nominierung motiviert sind, das Leben der Pfarre mit ihren Fähigkeiten zu bereichern, sagt sie. Der Wahlvorstand erstellt dann eine Liste nach Anzahl der Nennungen. „Ausgehend von den Meistgenannten werden die gewählten Personen um ihre Bereitschaft gefragt“, erklärt sie weiter. Wenn die benötigte Anzahl an Räten erreicht ist, wird die Befragung gestoppt. „In Melk und St. Koloman sind das je 24 Mitglieder“, weiß Funiak.

Auch in der Pfarre Persenbeug laufen die Vorbereitungen für die Wahl. Die Pfarre entschied sich ebenfalls für eine Urwahl, beschreibt der Pfarrgemeinderatsobmann Engelbert Stadler. „Es wurde ab Allerheiligen an den Sonntagen zu den Messen eine Wahlbox hinten in der Kirche aufgestellt“, erzählt er. Dort konnten die Pfarrangehörigen und Messbesucher Namensvorschläge für die kommende Wahl einwerfen, beschreibt er weiter. „Erfreulicherweise wurde das häufig genutzt. So konnten wir bei der letzten Sitzung des Wahlvorstandes etwa 60 Vorschläge in der Box finden“, schildert er gegenüber der NÖN.

Neue Gesichter in den Pfarrgemeinderäten

Im Pfarrverband Melk-St. Koloman wird ein großer Teil an Personen aus den bestehenden Gremien von Melk und St. Koloman noch einmal antreten. „Dafür sind wir sehr dankbar“, freut sich Funiak. Die Pfarre möchte auch mit dem neugewählten Pfarrgemeinderat an einer „lebendigen und zukunftsweisenden Kirche arbeiten“, beschreibt Funiak die Zukunft. In Persenbeug zeigt sich hier ein anderes Bild. „Etwa drei Viertel des alten Pfarrgemeinderates werden nicht mehr kandidieren. Somit wird sich der Rat künftig aus vielen neuen Gesichtern zusammensetzen“, beschreibt Stadler. Eine Herausforderung ist laut ihm, eine genügend große Anzahl an Kandidaten zu finden. „Das Problem haben wir auch von anderen Pfarren gehört“, sagt er. Die Pfarre Maria Taferl befindet sich derzeit auf Kandidatensuche, beschreibt Pater Stefan Obergfell. „Es ist eine gewisse Herausforderung, neue

