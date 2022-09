Pompöses Jubiläumsfest in Ybbs an der Donau

Regina Bernhard, Inhaberin der Vinothek „Vino Gina“ in Ybbs, begeht ihr 25-jähriges Firmenjubiläum mit Pauken und Trompeten. Im Jahr 1997 begann Bernhard mit einem Weinlager in der Garage. Es sollten jedoch noch weitere zehn Jahre vergehen, ehe sie den Mut fasste, sich in die Selbständigkeit zu wagen und einen Gewerbeschein löste.

Eigener Wein im Sortiment

Obwohl es nicht nur gute Tage gab, „kosten mich die großen Aufreger von damals heute nur ein Lächeln“, resümiert die Unternehmerin. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Weinfachfrau, war auf Messen unterwegs und knüpfte Kontakte zu Winzerbetrieben. Nach mehreren Um- und Zubauten am eigenen Grundstück entstand die Vinothek samt Lager in der jetzigen Form. 2016 kam mit der Marke „Friedrich der Schöne“ sogar ein eigener Wein ins Sortiment. Inzwischen umfasst das Angebot von „Vino Gina“ neben zahlreichen hervorragenden Weinen auch Champagner und 50 verschiedene Prosecchi aus Topanbaugebieten.

Es werden Privatkunden ebenso mit guten Tröpferln versorgt wie die Gastronomie oder Partner aus dem Handel, natürlich auch mit eigenem Onlineshop.

Leo Hillinger feiert mit

Das 25-jährige Bestehen soll nun groß gefeiert werden. Neben zahlreichen Kunden sind auch Topwinzer aus Österreich und Italien zum Jubiläum geladen. Allen voran der Burgenländer Leo Hillinger, der mit seinen Weinen bereits seit vielen Jahren im „Vino Gina“ vertreten ist. Die Jubiläumsfeier findet am 1. Oktober ab 14 Uhr in der Vinothek in Ybbs statt.

