Im Herbst 2017 erreichte der ehemalige Melker Bauamtsdirektor Gerhard Golznig einen Etappensieg gegen die Stadtgemeinde: Das Arbeitsgericht bekundete seine Absetzung als willkürlich. Die Stadtgemeinde legte Berufung ein. Diese hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien vergangene Woche abgelehnt.

Im Wesentlichen hat sich das Berufungsgericht der Argumentation des Erstgerichtes angeschlossen, dass es eine willkürliche Entscheidung der Stadtgemeinde war, Golznig als Leiter der Bauabteilung abzuberufen.

Unstimmigkeiten über Aufgaben und Zuständigkeiten

Rückblende ins Jahr 2014: Damals wurde der Baudirektor Gerhard Golznig abgesetzt, nachdem es Unstimmigkeiten mit VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann über Aufgaben und Zuständigkeiten beim Hochwasserschutz-Bau gab. Die Entscheidung wurde mehrmals im Gemeinderat heftig diskutiert. Die SPÖ, das Forum Melk und die FPÖ zogen dabei sogar aus einer Gemeinderatssitzung aus und blieben einer Sondersitzung zum Thema fern. Golznig blieb weiter Mitarbeiter der Stadtgemeinde, wollte seiner Degradierung aber nicht zustimmen und klagte – vorerst erfolgreich – auf Wiedereinstellung als Baudirektor.

Daraufhin legte die Stadtgemeinde Melk Berufung beim OGH ein und bekam ihrerseits recht. Es folgte eine Berufung von Golznig beim OGH, wo abermals die Stadt recht bekam. 2016 wurde der Baudirektor von der Stadtgemeinde gekündigt. In diesem Fall ist abermals eine Klage anhängig, die derzeit aber ruht und erst behandelt wird, wenn der Fall über die Absetzung als Baudirektor abgeschlossen ist.

In einem letztwöchigen Schreiben an alle Gemeinderäte, welches der NÖN exklusiv vorliegt, wird die Möglichkeit einer außerordentlichen Revision gegen das Urteil betont, laut Rechtsanwalt der Stadtgemeinde, Gerhard Taufner, sei diese aber aussichtslos.

VP-Stadchef Strobl will sich mit Anwalt beraten

Nachgefragt bei VP-Bürgermeister Patrick Strobl zur weiteren Vorgehensweise der Stadtgemeinde, verweist dieser auf einen Termin mit dem Rechtsanwalt der Gemeinde. „Ich war damals nicht dabei und kenne die Hintergründe nicht. Ich werde die Vorgehensweise mit unserem Anwalt besprechen und dann eine Entscheidung treffen“, betont Strobl.

Heftige Kritik gibt es von der SPÖ, den Grünen und der FPÖ. SP-Gemeinderat Thomas Heher hofft auf die Erkenntnis, endlich nicht mehr weiter zu klagen: „Der Gemeinde sind bereits extreme Kosten im sechsstelligen Bereich entstanden. Wir diskutieren über 50.000 Euro für den Eislaufplatz und in dieser Angelegenheit spielt Geld scheinbar keine Rolle. Ich frage mich, wie wir das bezahlen sollen“, ärgert sich Heher.

Indes machten in der Stadt Gerüchte die Runde, dass der Gemeinde bislang Kosten zwischen 400.000 und 600.000 Euro entstanden sind. „Stimmt nicht“, sagt Strobl, „die Summe ist zu hoch, es handelt sich aber um einen sechsstelligen Betrag.“ NÖN-Recherchen ergaben, dass gemeinsam mit den Verfahrenskosten allerdings von einem Betrag von zumindest 400.000 Euro ausgegangen werden muss.

Zurückhaltend in der Angelegenheit gibt sich Grünen-Stadtrat Emmerich Weiderbauer: „Die Sache wurde damals intensiv diskutiert. Mein Vorgänger Walter Schneck hat sich immer dafür eingesetzt, mit Golznig eine finanzielle Einigung zu finden, die laut ÖVP aber gescheitert ist.“

SPÖ wünscht sich Ende des Machtkampfes

Bei der FPÖ zitiert Gemeinderat Thomas Gruber den damaligen FP-Gemeinderat Franz Ofner: „Franz hat immer gesagt, dass es sich dabei um einen Privatkrieg zwischen Kaufmann und Golznig handelt.“

Und auch für die SPÖ ist der Vizebürgermeister der Schuldtragende: „Im Endeffekt wurde immer ein Fehler gesucht. Es sind Fehler passiert, aber jetzt ist es Zeit, den Machtkampf zu beenden.“ Die Kritik der SPÖ zielt auf das Urteil des OLG, in dem Kaufmann explizit im Zusammenhang mit der Abberufung genannt wird.

VP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann will sich nicht zur Causa äußern, er nimmt aber die politischen Mitbewerber in die Pflicht: „Die beiden Herren waren damals noch nicht im Gemeinderat und hatten keine Zusammenarbeit mit ihm. In diesem Fall geht es nicht um Parteipolitik.“

Golznigs Anwalt Markus Mayer aus St. Pölten freut sich, dass sein Mandant durch das Urteil rehabilitiert ist. Offen ist derzeit noch das zweite, bisher ausgesetzte Verfahren zur Entlassung von Golznig bei der Stadtgemeinde. Und auch dort stehen die Chancen für einen Sieg Golznigs gut.

„Wir wurden bereits von der Gegenseite kontaktiert, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen“, gibt sich Mayer gesprächsbereit, eine zufriedenstellende Einigung für beide Parteien zu finden. Ob und in welcher Form Golznig an seinen Arbeitsplatz zurückkehren wird, ist derzeit noch offen.