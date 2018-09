Zuvorkommend und freundlich ist er den meisten in Erinnerung. Unauffällig und ruhig soll er gewesen sein – noch ruhiger wurde er, als 1999 seine Frau verstarb. Zum Eigenbrötler wurde er aber nie – gerne berichtete er seinen Freunden von seinen Erlebnissen auf der Jagd.

Die NÖN berichtete vor fünf Jahren ausführlich über die Bluttat von Alois Huber aus Großpriel. | NÖN-Archiv

Alois Huber aus Großpriel war bekannt und beliebt. Seine dunkle Seite kannte aber niemand. Bis zum 17. September 2013: In Annaberg (Bezirk Lilienfeld) erschießt der 55-jährige Wilderer einen Cobra-Beamten, einen Sanitäter und zwei Polizisten. Er flüchtet in seinen Vierkant-Hof, schießt wild um sich. Die Hubschrauber kreisen um sein Anwesen, die Welt blickt auf die 70-Seelen-Katastralgemeinde. Zuletzt richtete sich Huber selbst.

Nächtelange Suche nach Wilderer ging ins Leere

Seit 2008 meldeten österreichweit Jäger an etlichen Orten dieselbe Beobachtung: Frühmorgens fanden sie geköpftes Wild. Der Körper wurde fachmännisch aufgebrochen, doch von der Trophäe fehlte jede Spur.

Auch in Mannersdorf (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf) trieb der Wilderer immer wieder sein Unwesen. VP-Bürgermeister und Jagdpächter Gerhard Bürg erinnert sich zurück: „Wir Jäger sind oft nächtelang gesessen und haben versucht, herauszufinden, wer bei uns wildert.“ Jedoch erfolglos. Auf Kameraaufnahmen waren immer Schuhe zu sehen, aber nie ein Gesicht.

Bürg kannte Huber gut – wie so viele andere hätte er nie gedacht, dass der 55-Jährige kriminell sein könnte. „Alois hatte zwei Seelen in seiner Brust. Niemand hätte ihm so etwas zugetraut“, ist Bürg überzeugt. Huber war aber nicht nur Wilderer und Mörder, sondern auch Brandstifter und Einbrecher. Nur sechs Waffen aus seinem riesigen Arsenal besaß er legal. „Ermittlungen zeigten, dass er sogar seine besten Freunde bestahl. Am Heiligen Abend brach er bei einem Bekannten ein und entwendete seine Waffe“, informiert Bürg. Alois Huber werden mittlerweile mehr als 200 Straftaten zugeschrieben.

Seit der Tragödie um Huber gab es keine weiteren gemeldeten Vorfälle um Wilderer im Bezirk Melk. „Seitdem hört man keine Schüsse mehr. Was aber leider nicht zwingend heißt, dass niemand wildert“, verweist Bürg auf eine Novelle des Waffengesetzes. Seit 2017 dürfen Berufsjäger und Förster mit Schalldämpfern schießen.

„Was da passierte, war völliger Wahnsinn. Mir tun die Angehörigen leid, das sind alles anständige Leute.“Johann Wieder, Melks ehemaliger Vizebürgermeister

Die kleine Katastralgemeinde Großpriel hat sich in den letzten fünf Jahren kaum verändert. Rund 70 Einwohner, keine 20 Häuser. Die Bluttat von Huber steckt den Einwohnern aber noch in den Knochen. So sehr, dass viele, die vor fünf Jahren über die Bluttat sprachen, heute lieber schweigen. „Was da passierte, war völliger Wahnsinn. Mir tun die Angehörigen leid, das sind alles anständige Leute“, berichtet der ehemalige Melker Vizebürgermeister, Johann Wieder. Er war Hubers Nachbar, kann sich sein Verhalten bis heute nicht erklären.

Zum Gedenken an die Opfer des Vierfachmörders veranstaltet die Polizei am Montag, 17. September, eine Andacht bei dem Gedenkstein in Annaberg.