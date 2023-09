Ybbs: Alles begann mit kleinem Schrotthandel und einem Leiterwagen

Ehe sich am Samstag um die 1.200 Besucherinnen und Besucher vom modernen Metallrecyclingunternehmen in Ybbs und dem Lauf der Kreislaufwirtschaft vom Altschrott zum hochwertigen Recyclingmaterial überzeugten, hatten Anna und Paul Losbichler am Freitagabend rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von Kunden, Partnerfirmen, des öffentlichen Lebens, aber vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer tollen Festgala geladen. Dazu verwandelten Event-Veranstalter Claudio Sunk (The Streamers) und Schaufler-Betriebsleiter Markus Krempl mit ihren Teams die 2021 errichtete neue Verbundstoffaufbereitungshalle kurzerhand zur Festhalle. Das perfekte Catering zum Event kam vom Flieger-Catering mit Firmenchef Georg Loichtl aus St. Pölten.

Einer der vielen Höhepunkte des Abends war die Präsentation des neuen Films über die Firma, der die Leistungen der Firma Schaufler in Sachen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz deutlich hervorstrich. Schaufler verarbeitet jährlich rund 120.000 Tonnen Eisenschrott und 36.000 Tonnen Nicht-Eisen-Metalle zu hochwertigem Recyclingmaterial – und das mit einer Trenneffizienz von 98 Prozent. „Wichtig ist einfach, den Schrott zu Hause in der Werkstatt als Wertstoff anzusehen und uns zu bringen. Wir schauen seit 75 Jahren darauf, dass nichts verloren geht – im Sinne der Umwelt und des effizienten Rohstoffeinsatzes“, betonte Geschäftsführer Paul Losbichler. Begonnen hat übrigens alles vor 75 Jahren, als Alois Schaufler mit seinem Leiterwagen durch Ybbs zog und Schrott einsammelte.

Über das gute Klima in der Firma, den Zusammenhalt und die enorme Leistungsbereitschaft der 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprachen im Interview mit der Moderatorin des Abends, Christina Meister-Sedlinger, drei, die es wissen müssen: Claudia Dorner, seit vielen Jahren Buchhalterin bei der Firma Schaufler; Markus Krempl, seit 27 Jahren bei der Firma Schaufler und mittlerweile technischer Betriebsleiter, und Erwin Moser, seit 44 Jahren bei der Firma Schaufler und seit vielen Jahren Prokurist, der mit Jahresende in Pension gehen wird. Einhelliger Tenor: „Die Firma Schaufler ist ein Familienunternehmen, bei dem es menschelt, und vor allem ein verlässlicher Partner mit Handschlagqualität – gegenüber Partnern, Kunden und auch Mitarbeitern.“

Auf die Bühne gebten wurden auch Margarete Pengg, Mutter von Mehrheitseigentümerin Anna Losbichler und Gattin des verstorbenen Gewerken Johann Pengg, der 1969 die Firma Schaufler gekauft hat, sowie Sekundärrohstoffe-Fachausschussvorsitzender Alfred Störchler und die Melker WK-Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp, die der Firma Schaufler Dank und Anerkennung seitens der Wirtschaftskammer aussprachen und zum Jubiläum gratulierten. Zudem segnete der Ybbser Stadtpfarrer Gerhard Reitzinger im Zuge der Jubiläumsgala auch die neue Verbundstoffaufbereitungshalle sowie eine Statue der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute.

Den Schlusspunkt vor dem gemütlichen Teil des Festaktes setzte niemand geringerer als Alexander Goebel samt Band, der in rund einer Stunde die 75 Jahre musikalisch Revue passieren ließ – von der „Rose vom Wörthersee“ (dem Nummer-eins-Hit in Österreich 1948) über die Beatles, Bee Gees bis hin zu „Marmor, Stein und Eisen bricht ...“ Zudem entlockte Goebel Anna und Paul Losbichler im Interview einige private Details, unter anderem, dass sich die beiden als Eintanzpaar beim Ball der Montan-Universität Leoben 1992 nähergekommen sind.

Musikalisch durch den Abend begleitete neben Alexander Goebel und Band auch die Gruppe „Groove Cafe“ aus Melk mit Sängerin Caro Weinschenk.