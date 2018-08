18 mit GPS überwachte Gleichmäßigkeitsstrecken und neun Timingprüfungen müssen am kommenden Wochenende im Rahmen der Wachau-Eisenstraßen-Classic von rund 90 historischen Fahrzeugen bewältigt werden. Bewertet wird dabei die Gleichmäßigkeit der Durchschnittsgeschwindigkeit von maximal 50 km/h.

Der Start erfolgt am 9. August, 18 Uhr, mit einem Prolog am Wachauring. Nach einer Eisenstraßen-Mostviertelrunde am Freitag, 10. August, absolviert das Feld am Samstag, 11. August, eine Wachau-Runde mit Zieleinlauf gegen 16 Uhr beim Hauptplatz in der Melker Altstadt. Fuhren die Fahrzeuge die letzten Jahre stets durch die Melker Innenstadt, wird Veranstalter Gerhard Schuberth in diesem Jahr darauf verzichten: „Nach den Diskussionen in den letzten Wochen fahren die Teilnehmer nur über den Hauptplatz.“

Präsentation statt Tempobolzen

Der Melker Schuberth betont auch, dass es bei der Wachau-Eisenstraßen-Classic nicht um das Tempobolzen, sondern um gleichmäßiges Fahren geht: „Fährt jemand zu schnell, gibt es Abzüge. Es geht uns um die Präsentation der alten Fahrzeuge in der malerischen Kulisse“, erklärt Schuberth. Ein Schaulaufen, das auch der Wirtschaft ein Plus bringt: Die Veranstalter prognostizieren rund 1.000 zusätzliche Nächtigungen. „Viele Teilnehmer verbinden die Tour mit einem Urlaubsaufenthalt“, ist sich Schuberth sicher.

Neben dem wirtschaftlichen gibt es aber auch einen sozialen Aspekt. Die ARGE Wachau-Eisenstraßen-Classic unterstützt in diesem Jahr das Hilde Umdasch Haus zugunsten schwerkranker Kinder.