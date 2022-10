Zum Start in die Vorwoche verzeichnete die Bezirkshauptmannschaft Melk 656 aktive Corona-Fälle im Bezirk, mit Stand Montag dieser Woche liegt die Zahl bei 945. In allen 40 Gemeinden gibt es positiv getestete Personen. Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes beträgt aktuell 1.030,70. In 22 Gemeinden liegt sie zwischen 600 und 1.000, in 13 Gemeinden über 1.000.

