P&R-Anlage beim Melker Bahnhof: Startschuss für Kontrollen

Als 2016 die gebührenpflichtige Kurzparkzone in Melk eingeführt wurde, nahmen zahlreiche Innenstadtnutzerinnen und -nutzer die P&R-Anlage beim Bahnhof als Ausweichfläche in Anspruch. Die Folge war, dass Pendlerinnen und Pendler oftmals schwer einen Stellplatz fanden. Jahrelang besprachen Stadtgemeinde Melk und ÖBB verschiedene Lösungsansätze, zuletzt einigte man sich auf eine Kennzeichenscannung bei der Ausfahrt.

Geplanter Start für das neue System war im September − nach Verzögerungen geht das System am 5. Dezember in Betrieb. Wer danach ohne gültiges Öffi-Ticket den Parkplatz benutzt, dem drohen empfindliche Strafen. „Als ÖBB-Infrastruktur ist es uns wichtig, dass die Park&Ride-Anlagen auch von unseren Kunden genutzt werden können. Mit dem neuen Zufahrtssystem können wir das in Zukunft noch besser sicherstellen, denn die Pendler bekommen insgesamt mehr Parkmöglichkeiten“, betont Bernd Schweiger von den ÖBB.

