Schallaburg zeigt 2022 Ausstellung "Reiternomaden in Europa"

Beleuchtet werden Leben, Kultur und Schaffen von Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die diesjährige Schau "Sehnsucht Ferne - Aufbruch in neue Welten" ist am Wochenende zu Ende gegangen. Heuer verzeichnete man 110.000 Besucher, wurde am Montag in einer Aussendung Bilanz gezogen.

"Mitteleuropa wurde kontinuierlich von reiternomadischen Kulturen geprägt, die ihre Heimat im eurasiatischen Steppenraum hatten - sie sind ein wichtiger und unterschätzter Puzzlestein in der Entstehung Europas", wurde mitgeteilt. Mit der Ausstellung 2022 "eröffnet sich eine neue Sicht auf diese Völker, die in der Geschichte oft nur als brandschatzende Steppenreiter dargestellt wurden und heute neu betrachtet werden will". "Erstmals ist es gelungen die Rolle der Reiternomaden für unsere - auch gegenwärtige - Geschichte darzustellen", sagte der Künstlerische Leiter Kurt Farasin. Zeugen seien "beeindruckende Funde, die zu den bedeutendsten Europas zählen". Auch nächstes Jahr werde - wie heuer erstmals - ein Escape Room Teil der Erlebniswelt, so Farasin.

