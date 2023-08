Ein Historiker wird zum Brotbäcker

Einmal in der Woche verwandelt sich der Bauernhof von Philipp Dittinger in Mannersdorf (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf) hinter dem Feuerwehrhaus in eine duftende Backarena. Jeden Donnerstag von 16 bis 21 Uhr ist die Backstube im Innenhof geöffnet und der Ab-Hof-Verkauf läuft. „24 Stunden vorher beginnt das Prozedere für meinen Brotteig, dem ich viel Zeit widme“, schildert Philipp Dittinger.

Der Natursauerteig wird in einer kleinen Menge ohne Hefe angesetzt. Mehrmals kommt Wasser und Mehl dazu, damit sich die Milchsäurebakterien langsam entwickeln können. Das Vollkornmehl stammt von den eigenen Feldern. Dann beginnt die heiße Zeit in der hofeigenen Backstube. Sechs verschiedene Brotsorten wandern Tranche um Tranche von den beiden Backöfen fein sortiert ins hölzerne Verkaufsregal, darunter Roggen-Vollkorn, Mischbrot, Nussbrot oder Vitalbrot mit Kürbiskernen.

„Die Kerne liefert uns die Familie Gutsjahr, die unsere Brote auch auf Märkte zum Verkauf mitnimmt.“ Jeden Donnerstag ab 16 Uhr herrscht dann ein kommunikatives Kommen und Gehen am Hof. „Viele unserer Stammkunden schätzen die Brotqualität, die auch bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg mit Gold prämiert wurde“, freut sich Lisa Schiefer, die Lebensgefährtin von Philipp.

„Quereinstieg“ in die Backstube

Dabei ist Dittinger ein Quereinsteiger in Sachen Bäckerei. Er arbeitet als gelernter Historiker bei der Akademie der Wissenschaften in Wien, wo er beim Österreichischen Biografischen Lexikon mitwirkt. Darin wird das Leben von bedeutenden österreichischen Persönlichkeiten, die im Zeitraum von 1815 bis 1950 gestorben sind, beleuchtet.

Neben den Natursauerteig-Broten gibt es im Ab-Hof-Verkauf auch Erdäpfel und Honig aus der eigenen Imkerei. Und auch die Freilaufhühner fühlen sich in dieser kleinen bäuerlichen Romantikwelt mitten im Melktal sehr wohl.