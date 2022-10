Schollach: Mörder! Oder doch nicht?

Ein Teil des NÖN-Teams stellte sich dem Rätsel: Claudia Zeiner, Otto Krausam, Christa Baumgartner, Michael Bouda, Redaktionsleiter Markus Glück und Denise Schweiger. Foto: privat

„Ich hab‘ was gefunden! Aber keine Ahnung, was das heißen könnte!“ Zugegeben, anfangs gingen wir etwas unkoordiniert an die Sache heran. Ein Teil der NÖN-Redaktion war in der Vorwoche für rund eineinhalb Stunden im Keller der Schallaburg eingeschlossen. Freiwillig, versteht sich, denn wir stellten uns der „Akte Losenstein“, dem zweiten Escape Room der Schallaburg.

Wann genau Escape Rooms in den vergangenen Jahren „in“ geworden sind, ist schwer zu sagen. Mittlerweile stehen die in Japan erfundenen Erlebnisspiele hoch im Kurs. Das Prinzip dahinter: Eine Gruppe wird eingesperrt – wenn sie verschiedene Rätsel in einer bestimmten Zeit löst, geht es zurück in die Freiheit.

Auf der Schallaburg beschreitet man mit dem Abenteuerspiel seit 2021 einen neuen Weg der Vermittlung. Im Zentrum der „Akte Losenstein“ steht die Geschichte des historischen Gebäudes: Schalla-burg-Besitzer Hans Wilhelm Losenstein sieht sich im Jahr 1601 nämlich mit harten Vorwürfen konfrontiert: Er habe seinen Bruder ermordet – und ein Mädchen mit Hundegesicht soll in seinem Verließ leben.

Ob es sich also um Mord oder Rufmord handelt, gilt es, im Team herauszufinden. Wir gingen also gespannt auf Spurensuche durch den Escape Room, der durch Liebe zum Detail in der Gestaltung und spannenden Aufgaben punktet.

Fazit: Gemeinsam konnten wir das Rätsel lösen: Die Suche nach der (un-)blutigen Wahrheit war ein Mordsspaß.

