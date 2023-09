Gwirks mit der „Gelben Tonne“ im Bezirk Melk

Mit Jahresbeginn wurde die Mülltrennung in Niederösterreich geändert. Seither werden Metallverpackungen – anderes als davor – in der „Gelben Tonne“ gesammelt, in den blauen Container, in denen früher Metallverpackungen gesammelt wurden, kann innerhalb des Bezirkes Melk Altmetall abgegeben werden.

„Durch die Vereinheitlichung der ,Gelben Tonne' soll weniger Verpackungsmaterial im Restmüll landen und der Anteil an recycelbaren Verpackungen gesteigert werden“, wie Johannes Kadla vom Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Melk (GVU) erklärt.

Ganz angekommen ist die Umstellung aber noch nicht bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern im Bezirk, wie Facebook-Postings in den vergangenen Tagen zeigen. Die Folge: überfüllte Metallcontainer in manchen Gemeinden sowie Abfall, der rund um die Container positioniert wird.

Wie Anfragen an den GVU zeigen, dürfte es aber nicht nur an der sogenannten „Macht der Gewohnheit“ liegen, warum weiterhin Aludosen in den blauen Container landen, sondern auch Unwissenheit, welche Unterschiede zwischen Altmetall und beispielsweise Aludosen bestehen.

Verpackungsmaterial unterscheidet sich von anderen Gegenständen aus Metall meist durch die verwendeten Materialien. „Während Verpackungen aus Alu oder Weißblech bestehen, sind Gebrauchsgegenstände aus einer Vielzahl von Metallen und Legierungen zusammengesetzt. Das bedeutet auch, dass diese anders recycelt werden müssen“, klärt der GVU gegenüber der NÖN auf.