Aus: Melker Anrufsammeltaxi fährt endgültig ab

Vor knapp einem Jahr wurde das Melker Anrufsammeltaxi AST-Flex gemeinsam von Stadtgemeinde Melk, VOR und dem Land NÖ als richtungsweisendes Pilotprojekt vorgestellt. Mit 18. September ist das Projekt allerdings Geschichte. Bereits im Sommer kündigte ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl eine Evaluierung sowie die Möglichkeit der Einstellung an. Nach einem Jahr sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Insgesamt wurde das AST-Flex im Jahr 2023 von nur 318 Nicht-KlimatTicket-Besitzern genutzt und damit für den Service bezahlt. Einnahmen von 497 Euro stehen allerdings Ausgaben von 43.003 Euro gegenüber. Im Durchschnitt wurde das AST-Flex von nur sechs Personen am Tag genutzt, vier davon waren KlimaTicket-Besitzer, die für das Service nicht extra bezahlen mussten. „Ich glaube, es ist für manche noch zu früh gewesen, es anzuwenden. Vielleicht ist in ein paar Jahren ein besserer Zeitpunkt“, resümiert ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann.

Anstelle des AST rückt ab 19. September das Melker Einkaufs- und Gastrotaxi „MEGI“ – eine Kooperation zwischen der Stadt Melk, der Melker Wirtschaft und dem Taxiunternehmen Zwölfer Reisen. Das Service ist täglich von 7 bis 22 Uhr verfügbar und steht ausschließlich Bürgerinnen und Bürgern mit Melker Hauptwohnsitz zur Verfügung. Freitag und Samstag kann „MEGI“ bis vier Uhr früh genutzt werden, allerdings muss der Nachttarif als Aufschlag bezahlt werden. Kosten soll „MEGI“ für den Nutzer pro Fahrt fünf Euro, wobei egal ist, wie viele Personen im Taxi sitzen. Die Tickets müssen allerdings im Vorfeld im Bürgerservice im Rathaus gekauft werden. Die Gesamtkosten betragen zehn Euro, wovon zwei Drittel die Stadt Melk und ein Drittel die Melker Wirtschaft übernimmt.