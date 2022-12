Spektakuläre Lkw-Bergung in Gottsdorf

Werbung

Am Freitag geriet ein Lkw in Gottsdorf auf einer nur drei Meter breiten Straße zu weit nach links. In der Folge gab der Asphalt am Fahrbahnrand nach und das Schwerfahrzeug rutschte seitlich ab. "Ich musste der am rechten Fahrbahnrand stehenden Laterne ausweichen" erklärte der Fahrer gegenüber der NÖN. Die zur Hilfe gerufenen Gottsdorfer Florianis waren rasch zur Stelle und sicherten den tonnenschweren Laster, der umzukippen drohte.

Für die Bergung selbst musste ein Spezialkran angefordert werden. Den Spezialisten gelang es das Fahrzeug zu heben und wieder auf die Fahrbahn zu befördern. Der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gottsdorf, Thomas Birbaumer betonte: "Bei unserem Eintreffen war die rasche Absturzsicherung vorrangig, da der Lkw jederzeit umkippen konnte". Verletzt wurde zum Glück niemand.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.