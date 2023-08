Drei Jahre wurde entlang der Hauptstraße in insgesamt zwei Bauetappen gebaut. Mit den Asphaltierungsarbeiten konnte die Sanierung auch zur Freude von Ortschef Leopold Gruber-Doberer (ÖVP) jüngst abgeschlossen werden: „Wir haben alles gemacht, was an Infrastruktur notwendig war“.

Die Kosten für den Umbau liegen beim Land, die Gemeinde musste „nur“ die Brückenverbreiterung sowie die Nebenanlagen übernehmen.