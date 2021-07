Nach dem letztwöchigen Vorstoß der SPÖ in der NÖN, Gratis-Parken während der Mittagszeit für die Innenstadt zu fordern, machten die Stadt-Roten in der vergangenen Gemeinderatssitzung mit einem Dringlichkeitsantrag Druck auf die absolut regierende ÖVP: Darin forderte die SPÖ die Aufhebung der kostenpflichtigen Kurzparkzone im Bereich der Innenstadt bzw. alternativ im Bereich des Sparkassen-Platzes in der Zeit von 12 bis 13 Uhr bis Ende des Jahres.

Sollte der Dringlichkeit nicht stattgegeben werden, forderte die SPÖ die Zuweisung in den zuständigen Ausschuss. „Die Dringlichkeit begründet sich darin, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie rasch und unbürokratisch abzumindern“, erklärte SPÖ-Fraktionsführer Leopold Emminger. Ihm gehe es dabei nicht nur um die Belebung der Innenstadt, sondern auch um ein Zeichen in Richtung der Wirtschaftstreibenden.

ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann konterte der SPÖ: „Ich bin bass erstaunt, dass ich davon aus der NÖN erfahren musste. Es war weder im Ausschuss noch im Stadtrat Thema. Wir wollen wissen, was hier die tatsächlichen Kosten sind.“ Bereits in der Antragsstellung kündigte ÖVP-Fraktionssprecherin Ute Reisinger an, dass es keine Zustimmung geben wird: „So etwas muss aufbereitet werden.“

Am Ende stimmten nur die Oppositionsparteien für die Aufhebung, die ÖVP stimmte aber zu, es im Ausschuss zu behandeln.

Während die SPÖ die Wirtschaft mit kostenlosem Parken fördern möchte, gab es dafür von ihr danach eine Abfuhr für den ÖVP-Antrag zur Mietkostenförderung von bis zu 45 Prozent für Neuansiedlungen in der Innenstadt. Die Kosten sollen im ersten Jahr 10.000 Euro betragen. „Wir konnten uns in der kurzen Zeit kein aussagekräftiges Bild über den Nutzen und die Nachteile bilden. Der Vorschlag hätte breiter diskutiert werden sollen“, sagt SPÖ-Mandatar Haas.

Ein Vorgehen, welches wiederum ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl verwunderte: „Die SPÖ redet von Innenstadtbelebung und stimmt bei diesem Punkt, wo es um die Förderung der Wirtschaft geht, dagegen.“ SPÖ-Stadträtin Sabine Jansky meint allerdings im Hinblick auf die Förderungen: „Strukturelle Schwächen können langfristig nicht durch Subventionen kompensiert werden.“