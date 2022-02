Bezirk Melk: Faschingsnarren im Corona-Hausarrest

Durch die aktuell vorherrschende Omikron-Variante droht das Faschingstreiben, aber auch die Ballsaison, zum zweiten Mal in Folge ins Wasser zu fallen. Ein Rundruf.

Melk. In der Bezirkshauptstadt stehen alle Zeichen auf abermaliger Absage des großen Faschingsumzuges. Die Thematik wurde zuletzt im Stadtrat nicht einmal mehr in die Tagesordnung aufgenommen.

Ybbs. Ein Ort, wo normalerweise gerade in der Faschingszeit viele Veranstaltungen stattfinden, ist die Ybbser Stadthalle. In diesem Jahr wäre eine Faschingssitzung geplant gewesen. Dafür ist es üblich, dass Vereine Beiträge beisteuern. „Sketches einzuüben ist aber derzeit nicht möglich. Man müsste bereits jetzt intensiv üben“, erklärt die Ybbser SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner die Absage. Aktuell noch gebucht ist der Ball der Landjugend am Rosenmontag. Ob dieser stattfindet, ist aber angesichts der aktuellen Situation mehr als fraglich. Im Februar soll auch eine Theaterveranstaltung in der Stadthalle über die Bühne gehen. Ebenso fix ist Mentalmagier Manuel Horath im Mai. „Wir wollen unsere Bürger mit einer großen Portion Optimismus, Mut und Gelassenheit nach den Einschränkungen der Pandemie versorgen“, betont Schachner, dass aktiv an einem Programm gearbeitet wird.

Pöchlarn. Dieses Jahr bleiben in der Nibelungenstadt abermals die Narren zuhause. „Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr – und hoffen, dass wir den Fasching 2023 mit Pauken und Trompeten feiern können“, sagt Organisatorin Jasmin Fuchs.

Hürm. Alle zwei Jahre steigt der Faschingsumzug durch das Ortszentrum von Hürm. Da der letzte knapp vor dem ersten Corona-Lockdown 2020 stattfand, wäre es heuer wieder so weit. Nachdem man zugewartet hatte, ob sich die Situation vielleicht entspannt, erfolgte nun aber die Absage. Und dies „schweren Herzens“, wie Organisator Otmar Stupka betont: „Aufgrund der aktuellen Lage ist es nicht möglich, einen Faschingsumzug zu organisieren.“

Texingtal & Kirnberg. In dieselbe Kerbe schlägt man im südlichsten Teil des Bezirks. Dort wird der Faschingsumzug abwechselnd in Texingtal und Kirnberg veranstaltet. 2020 war das letzte Mal Texingtal an der Reihe, nach der Corona-Pause vergangenes Jahr würde nun Kirnberg zum Spektakel laden. „Der Umzug wird aber fix abgesagt“, sagt Kirnbergs Bürgermeister Leopold Lienbacher (ÖVP) mit Verweis auf die hohen Coronavirus-Infektionszahlen.

Hofamt Priel. Abgesagt wurden bereits auch viele Kinderfaschingsbälle, wie etwa der Kinderball in Hofamt Priel. Die Faschingssitzung gibt es ohnedies nicht mehr.

Leiben. Aus der Gemeinde heißt es, dass wieder ein Faschingsumzug am Faschingdienstag geplant ist – insofern es die Pandemie zulässt.

Pöggstall. Die Faschingsnarren pausieren dieses Jahr: In Pöggstall ist laut NÖN-Informationen kein Event geplant.

