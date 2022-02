Polizist Herbert Zierlich: „Ich sehe immer den Menschen vor mir“

Die Wohnungstür im dritten Stock öffnet sich, vor Herbert Zierlichs Gesicht taucht ein Revolver auf, der Finger am Abzug. Jede Bewegung, insbesondere jene zur Dienstwaffe, hätte die Eskalation bedeuten können, Zierlich aber sucht das Gespräch mit dem vor‘s Gericht geladenen Mann, die Situation beruhigt sich, Zierlich kann unverletzt zu seinem Streifenwagen zurückkehren, der Mann erscheint wie vorgesehen vor Gericht.

Diese Amtshandlung, wie es im Fachjargon heißt, steht stellvertretend für Zierlichs Wirken, das geprägt war von einer Vielzahl herausragender Einsätze – und von Menschlichkeit.

„Ich glaube, es gibt nichts, das ich nicht erlebt habe.“

Vor Kurzem ging der 65-Jährige in Pension. „It’s time to say goodbye – nach 45 Jahren und 27 Tagen im Dienst“, lacht Zierlich beim NÖN-Besuch in seinem Haus in Mank. Zierlich wuchs in Melk in einem sozialdemokratischen Elternhaus auf und eigentlich war seine Berufswahl relativ klar. „Ich wollte immer Sozialarbeiter werden – Streetworker, würde man heute dazu sagen“, blickt Zierlich zurück. Während seines Präsenzdienstes war er auf Besuch in Wien, wo ihn eine Werbung für den Polizeidienst derart begeisterte, dass er die Aufnahmeprüfung absolvierte – und bestand. Erst danach erzählte er seinen Eltern davon. „Mein Vater meinte: ‚Egal, was du machst, ein Mensch musst bleiben.‘ Und recht hatte er“, sagt Zierlich. Denn schnell war für ihn klar: Bei der Polizei konnte er seine soziale Ader ebenso zur Geltung kommen lassen. „Der Gesetzgeber gibt einem ja Möglichkeiten bei einer Amtshandlung – von der Abmahnung bis zur Festnahme. Ich sehe immer den Menschen vor mir – ob beim Kollegen oder beim zu Beamtshandelnden“, erzählt Zierlich, wie sich sein Fokus auf das Menschliche wie ein roter Faden durch sein Leben gezogen hat.

Als Klassenbester schloss Zierlich 1977 in Wien die Polizeischule ab. Daraufhin stand die Wahl des Bezirks, wo er künftig seinen Dienst verrichten sollte, auf dem Programm. „Ich war ja vom Land und hab‘ mich in Wien nicht ausgekannt. Also habe ich meinen Klassenvorstand gefragt. ‚Burli‘, hat er gesagt, ‚willst du eine ruhige Kugel schieben, oder etwas erleben?‘ Ich will natürlich etwas erleben, hab ich gesagt. ‚Dann gehst auf Ottakring‘, hat der Klassenvorstand gemeint. Also bin ich auf Ottakring gegangen“, lacht Zierlich.

44 Dienstjahre, von 1978 bis Ende 2021, war Zierlich im 16. Wiener Gemeindebezirk – mit aktuell über 100.000 Einwohnern deutlich mehr als der Bezirk Melk – als Polizist tätig. Und dort hat der Manker alle Stationen durchlaufen: vom „uralten Wachzimmer“, wie Zierlich sagt, in der Wilhelminenstraße, wo er den Streifendienst versah, über die Arbeit als Sachbearbeiter im Kommando bis zu seiner Tätigkeit als Ermittler im Kriminalreferat.

Zwischen Molotov-Cocktails und Lady Di im Einsatz

Und da gab‘s für Zierlich die unterschiedlichsten Einsätze. „Ich glaube, es gibt nichts, das ich nicht erlebt habe“, lässt Zierlich trotz der zum Teil mehr als fordernden Einsätze seine 45 Jahre immer mit einem Lächeln Revue passieren. Angefangen bei hunderten Verkehrsunfällen über Bombendrohungen an Schulen, Banküberfälle, „die vielen Raufereien“ und Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz bis zur Bewachung von Botschaften und dem sogenannten großen Ordnungsdienst – also Einsätze bei Großveranstaltungen. Da wurden Zierlich und seine Kollegen zum Beispiel bei den berühmten Opernballdemos mit Molotov-Cocktails beworfen. Aber es gab auch richtig schöne Momente – etwa die Staatsbesuche des Papstes oder von Prinz Charles und Lady Di. „Das hat mir immer getaugt. Diese Menschen kennt man sonst nur aus dem Fernsehen, und dann gehen sie auf einmal neben dir“, strahlt Zierlich.

Drei Amtshandlungen – neben jener mit dem auf ihn gerichteten Revolver – waren für Zierlich besonders prägend. Zuerst das Aufklären eines wochenlangen und groß angelegten Zigarettendiebstahls in der damaligen Tabak-Austria-Fabrik in Ottakring, als Zierlich mit einer jungen Kollegin über das Wochenende in die Fabrik eingeschleust wurde und sich Zierlich dann aus seinem Versteck heraus auf den Dieb warf. Dann galt es, einen Fall von illegaler Prostitution aufzudecken. Zierlich stürmte zusammen mit der Spezialeinheit den Keller eines Wohnhauses, wo Arbeiter untergebracht waren. Tatsächlich fanden sie drei Frauen vor, die illegal der Prostitution nachgingen. Das war aber nicht das Einzige: Als die Spezialeinheit bereits abgerückt war und Zierlich und sein Kollege den „Papierkram“ erledigen wollten, entdeckten sie, dass mehrere Barhocker mit Waffen gefüllt waren – die illegale Prostitution war, wie sich herausstellte, nur ein Vorwand für illegalen Waffenhandel aus Südosteuropa. „Ottakring live“, lacht Zierlich.

Prägend war schließlich auch ein Einsatz, der zunächst gar keiner war. Zierlich und sein Kollege waren auf Streife, nahmen, mit dem Auto bei einer roten Ampel wartend, auf einer Seitenstraße Rauch wahr. Zuerst dachten sie, dass es ein parkendes Auto mit angelassenem Motor war, Zierlichs Instinkt sagte ihm aber: Wir müssen dort hin. Und tatsächlich waren es keine Fahrzeugabgase, sondern eine Wohnung, die in Flammen stand. Zierlich sah eine Frau, die im verrauchten Zimmer im Bett lag, er schlug das Fenster ein, eilte mit seinem Pullover vor dem Gesicht zu ihr und rettete die Frau.

Für diesen Einsatz wurde Zierlich 1981 vom Bundespräsidenten die „Goldene Medaille am Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich“ verliehen. 2001 folgte für sein Engagement im Polizeidienst die „Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich“.

Das Soziale, das Menschliche, hat aber auch außerhalb von Wachzimmer und schwerer Polizeimontur im Mittelpunkt von Zierlichs Leben gestanden. 1996 übernahm er die Leitung der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) bei der Polizeigewerkschaft Ottakring. Als Vorsitzender führte er die FSG zum Wahlsieg und drehte den Heimatbezirk des langjährigen Wiener Bürgermeisters Michael Häupl von Blau wieder auf Rot. Bis heute ist Zierlich als Kassier bei der FSG im Bezirk Ottakring tätig. Als roter Gemeinderat setzt sich Zierlich seit 2005 für die Anliegen der Bevölkerung

