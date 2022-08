Emmerich Weiderbauer: Ein Urgestein nimmt den Hut

Werbung

Es war im Jahr 1995, als Emmerich Weiderbauer für die Grünen erstmals politisches Terrain betrat. Acht Jahre später zog der Vater zweier Töchter auch in den NÖ-Landtag, den er 2018 verließ. Nach fast drei Jahrzehnten Politik gab Weiderbauer mit Ende August seinen Rückzug von allen politischen Ämtern – neben dem Gemeinderatsmandat ist zudem seine Funktion als Bezirkssprecher betroffen – bekannt.

Es bleibt eine Lücke

Weiderbauer wird jedoch nicht nur dem Gemeinderat den Rücken kehren, sondern auch der Bezirkshauptstadt. „Wir überlegen seit zwei Jahren, unser Haus mit dem großen Garten zu verkaufen. Leider haben wir in Melk in all den Jahren keine passende Wohnung gefunden“, erklärt Weiderbauer, der seine Zelte künftig in der Landeshauptstadt aufschlagen wird. Leicht habe man sich die Entscheidung nicht gemacht: „Warum sollen wir zu zweit in einem großen Haus wohnen, wenn es Familien gibt, die das genießen könnten. Die Wohnung können wir zusperren und auf Urlaub fahren.“

Ursprünglich war Weiderbauers Plan, erst 2024 das Gemeinderatsmandat zurückzulegen. Durch den Umzug haben sich die Pläne geändert. Weiderbauer wird aber mit Walter Schneck ein Altbekannter nachfolgen.

Ich bin davon überzeugt, dass die Verantwortung für die Kultur in Melk bei den Grünen besser aufgehoben wäre.“ Emmerich Weiderbauer Gemeinderat (Grünen)

Auf die Frage nach seiner Bilanz nach 27 Jahren im „Stadtparlament“ schwelgt Weiderbauer in Erinnerungen. So war er in seiner ersten Periode einziger Grünen-Mandatar, in der folgenden Periode bereits zu dritt: „Danach ist wirklich etwas weiter gegangen und es ist ein Verdienst der gesamten Ortsgruppe. Wir haben immer wieder Themen eingebracht, die zuerst von der ÖVP abgelehnt und dann zeitverzögert als ihre Ideen verkauft wurden. Als damals Ressortverantwortlicher erfüllt es mich zum Beispiel mit Stolz, dass das erste Mobilitätskonzept in Melk eine Grüne Handschrift trägt.“

Emmerich Weiderbauer als noch junger Gemeinderat – im Bild mit Gabi Buxhofer – im Einsatz beim Discobus. Foto: Foto privat, Gleiß/Archiv

Am liebsten denkt der 68-Jährige allerdings an seine Zeit als Kulturstadtrat zurück: „Dieses Ressort hatte danach und davor keiner so im Griff wie die Grünen.“ Weiderbauer teilt dabei auch Kritik an seinen Nachfolger als Kulturstadtrat, Patrick Strobl, aus: „Dieses Ressort war nach 15 Jahren Kultursprecher im Landtag wie auf mich zugeschnitten. Es hat mir große Freude bereitet und auch etliche Highlights, etwa die Auszeichung „Kulturfreundlichste Gemeinde“ im Jahr 2019, für Melk gebracht.“ Und der Grüne ist überzeugt davon, dass „auch jetzt die Verantwortung für die Kultur in Melk bei den Grünen besser aufgehoben wäre als bei der ÖVP.“

Politisches Ziel war stets, die „absolute Mehrheit dieser Partei sowohl im Land als auch in der Stadt zu brechen, was hoffentlich demnächst gelingen wird. Die daraus resultierende Überheblichkeit hat oft genervt und ein gedeihliches Miteinander verhindert.“

„Das Wissen und die Kompetenz der Grünen in Sachen Verkehr, Kultur, Gesundheit und Raumordnung hätte sich in der Stadt zumindest doppelt so viele Mandate verdient“, glaubt Weiderbauer. Insgesamt blickt er aber auf eine spannende Zeit zurück: „Ich habe viele großartige Menschen kennengelernt, aber natürlich auch manchmal einen Frust gehabt.“

Während die Nachfolgefrage im Gemeinderat bereits gelöst ist, steht sie auf Bezirksebene noch offen. Diese soll im September geklärt werden. Der Wunsch: Den Vorstand neu aufzustellen und die Aufgaben auf mehreren Schultern zu verteilen.

