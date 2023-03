Letzte Dienstfahrt für Präsidenten

Mit der Angelobung der neuen schwarz-blauen Landesregierung am vergangenen Donnerstag in St. Pölten ist auch der Yspertaler vormalige Zweite Landtagspräsident Karl Moser offiziell in Pension.

Nach 30 Dienstjahren im Landtag trat Moser dabei seine finale Dienstfahrt in die Landeshauptstadt St. Pölten an. „Ich danke Alois Klaus, der mich immer gut und unfallfrei zu den Terminen und wieder nach Hause gebracht hat“, schwang beim Yspertaler bei der letzten Fahrt auch eine Portion Wehmut mit.

