Im Pfarrbrief der Pfarren schreibt Pater Benedikt Triebl: „Das örtliche Bistum hat entschieden, dass es für mich Zeit sei, am 31. August 2021 in den Ruhestand zu treten. 18 Jahre durfte ich Pfarrer von Raxendorf, Heiligenblut und 15 Jahre von Weiten sowie neun Monate von Mühldorf (Bezirk Krems) sein. Fünf Jahre bekleidete ich wieder (2012 bis 2017) das Amt des Dechanten, wie schon früher (1996 bis 2004).“

Nun erfolgte die Verabschiedung des Priesters nach 18 Jahren im Südlichen Waldviertel und insgesamt 44 Priesterjahren (Ordenspriester der Benediktiner) bei einer heiligen Messe im Raxendorfer Pfarrgarten. In seinen Dankesworten und bei genauem Hinhören verspürte man bei ihm eine gewisse Wehmut über seinen Abschied.

„Die Palette eines Weiterwirkens reicht von Österreich in den bayerischen Raum bis nach Norddeutschland oder anderswo hin. Benedikt Triebl

Pater Triebl wird nun ins Kloster nach Göttweig zurückkehren. Was dann passiert, konnte oder wollte er noch nicht sagen. Der scheidende Pfarrer dazu: „Die Palette eines Weiterwirkens reicht von Österreich in den bayerischen Raum bis nach Norddeutschland oder anderswo hin.“

Er erinnerte in seinen Worten an das gemeinsame Schaffen in den drei Pfarren und die Menschen, die ihm die Treue gehalten haben. „Ich danke allen, die mit mir einen gemeinsamen Weg gegangen sind und für mich gebetet haben. Ich danke dem Herrgott für die 18 bedrückenden und glücklichen Jahre in dieser Region.“

Die Vertreter der Pfarre Raxendorf sowie der Körperschaften und Vereine bedankten sich und stellten sich mit einigen Abschiedsgeschenken ein. Seitens der Gemeinde Raxendorf überreichten ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger und Vizebürgermeister Günter Schneider die Ehrenmedaille in Gold.

Der Festgottesdienst mit der Verabschiedung wurde vom Musikverein Raxendorf und dem Kirchenchor musikalisch umrahmt und wurde so zu einem tollen Abschiedstag für Triebl.