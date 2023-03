Überraschung für Melker Ex-Landtagsabgeordneten Weiderbauer

Nach 27 Jahren in der Politik gab Melks ehemaliger Landtagsabgeordneter und Stadtrat Emmerich Weiderbauer vergangenen Herbst seinen endgültigen Rückzug aus der Politik bekannt. Jüngst überraschten Freunde, Familie und Weggefährten das Politikurgestein mit einer Abschiedsparty in der Melker Tischlerei.

Dabei rührten „Purzl“ nicht nur die persönlichen Grußworte, gefasst in einem Brief, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Tränen, sondern auch die Wortspenden von Grünen-Landeschefin Helga Krismar und Gemeinderat Franz Hahn aus dem Dunkelsteinerwald. Eine besondere Überraschung hatte dann die Grüne-Bezirksgruppe für Weiderbauer. In akribischer Arbeit formte Walter Schneck sämtliche NÖN-Artikel über Weiderbauers Karriere in ein Buch zusammen. Darüber staunten auch Grünen-Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan, Nationalratsabgeordnete Ulrike Fischer, Ex-Nationalratsabgeordneter Dieter Brosz sowie Ex-NÖN-Melk-Redaktionsleiter Charly Lahmer und sein Nachfolger Markus Glück.

