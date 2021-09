Mit einem großen Festakt im Veranstaltungszentrum in Gansbach ging am vergangenen Samstag die Ära des Gemeindearztes Josef Schönberger nach 20 Jahren zu Ende. Er wird die restliche Zeit seiner beruflichen Karriere als Kurarzt in Harbach (Bezirk Gmünd) ruhiger ausklingen lassen.

Schönberger kam damals vom Bezirk Braunau, wo er auch als Notarzt fungierte, in den Dunkelsteinerwald und etablierte sich dort als Gemeindearzt, Rettungsgruppenarzt sowie als Feuerwehrarzt. Er wurde seitens der Gemeinde mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Gemeinde Dunkelsteinerwald geehrt und wird in nächster Zeit zum Medizinalrat befördert. „Wir möchten uns bei dem scheidenden Arzt für die langjährige Zusammenarbeit bedanken und ihm für seine zukünftige Tätigkeit alles erdenklich Gute wünschen“, sagt Bürgermeister Franz Penz (ÖVP). „Wir möchten auch seinem Nachfolger für die kommende Aufgabe viel Energie und ein erfülltes Leben mit seiner Familie im Dunkelsteinerwald wünschen“, ergänzt Penz. Bei der Veranstaltung wurde auch der Spatenstich für den Bau des Ärztehauses durchgeführt, wo neben der Rettungsstelle und den Jugendwohnungen auch der neue Arzt, Thomas Denk, seine Praxis beziehen wird. Das Gebäude wird barrierefrei gestaltet, um allen einen einfachen Zugang zu bieten. Auch das 50-Jahr-Jubiläum wurde mit einer Rückschau auf die – durchaus politisch durchwachsene – Zeit der Gemeinde von Franz Penz und der Präsentation des Buches „50 Jahre Dunkelsteinerwald“ zelebriert.