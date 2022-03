Hofamt Priel verliert Zustellbasis

Aufregung in der Gemeinde: Laut NÖN-Informationen soll die aktuelle Zustellbasis im Bereich des Gemeindeamtes Ende des Jahres zusperren. Aktuell befindet sich die Zustellbasis auf einem Baurechtsgrund der Wohnbaugenossenschaft Heimat Österreich.

Die Gerüchte betreffend der Schließung bestätigt auf NÖN-Anfrage Post-Sprecher Michael Homola. So soll die Ybbser Zustellbasis erweitert werden. Nach deren Fertigstellung erfolgt dann die Übersiedlung aus Hofamt Priel nach Ybbs. „Der Standort Hofamt Priel ist auch aufgrund der Paketmengen zu klein geworden“, erklärt Homola die Übersiedlung nach Ybbs. Wann die Übersiedlung erfolgen soll, ist derzeit aber abhängig von der Situation am Baustoffsektor. Bei der Post rechnet man mit der Schließung in Hofamt Priel mit Ende des Jahres, spätestens aber im Jahr 2023.

Für Hofamt Priels Bürgermeister Friedrich Buchberger (ÖVP) ist – trotz Bestätigung der Post – das letzte Wort in dieser Causa aber noch nicht gesprochen. „Ich kann diese Entscheidung nicht glauben und wir kämpfen dafür, dass sie in Hofamt Priel bleibt. Ich bin bereits in Kontakt mit der Post“, betont Buchberger. Kritik gibt es von ihm an der Entscheidung der Post aber auch aufgrund des fehlenden Umweltgedankens. „Hier werden täglich 165 Pkw-Kilometer und 42 Lkw-Kilometer mehr in Kauf genommen. Ich frage mich, wo der Umweltschutz bleibt, wenn die Mitarbeiter zum Arbeitsplatz, und danach beim Ausführen der Post, deutlich mehr Kilometer zurücklegen müssen“, ärgert sich der Ortschef.

