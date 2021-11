Bezirk Melk verliert Augenarzt

Wenn 2022 das neue Gesundheitszentrum in Wieselburg eröffnet, wird dort auch der bisherige Ybbser Augenarzt Albert Daxer seine Ordination beziehen. Besonders bitter für die Stadt: Sie verliert nicht nur einen Augenarzt, sondern auch die Kassenstelle von Daxer. Der Augenarzt suchte davor mehrere Jahre in Ybbs eine barrierefreie Ordination samt Parkplätzen – ohne Erfolg. Daher stellte Daxer laut Gesundheitskasse (ÖGK) ein Ansuchen bei der NÖ Ärztekammer, seine Kassenplanstelle von Ybbs nach Wieselburg zu verlegen.

„Dem Antrag wurde vonseiten der ÖGK und der Ärztekammer stattgegeben, da das neue Gebäude überwiegend Vorteile für Patienten bringt“, heißt es vonseiten der Gesundheitskasse. Allerdings wurde laut einem ÖGK-Sprecher die Kassenstelle nicht nach Wieselburg verschoben, sondern für Ybbs alternativ ausgewiesen. Das bedeutet, dass bei zukünftigen Ausschreibungen ein sich entweder in Ybbs oder in Wieselburg niederlassen kann. Seitens der ÖGK gab es vor dem Stellenplangespräch mit der Gemeinde Ybbs Gespräche, bei denen der mögliche Wechsel nach Wieselburg erläutert wurde.

„Dem Antrag wurde vonseiten der ÖGK und der Ärztekammer stattgegeben, da das neue Gebäude überwiegend Vorteile für Patienten bringt"

Verärgert über die Abwanderung zeigt sich SPÖ-Stadtchefin Schachner. „Wir hatten ihm eine Location angeboten, die gepasst hat. Er hat im letzten Moment zurückgezogen. Von der Abwanderung der Kassenstelle haben wir erst erfahren, als es bereits passiert war“, zeigt sich Schachner erzürnt. Sie fordert eine neue Kassenstelle für Ybbs: „Braucht man einen Termin bei einen Augenarzt, wartet man Monate. Wir haben ein großes Einzugsgebiet. Dass ein Bezirk dem anderen eine Stelle wegnimmt, ist ein No-Go.“ Großes Bedauern äußert auch ÖVP-Stadtrat Kratzer über den Wegfall der Kassenstelle: „Wenn ein Arzt weg will, will er weg. Es tut weh, dass die Kassenstelle weg ist.“ Besonders bitter: Für die vermeintlich freie Kassenstelle in Ybbs hätte es bereits einen Interessenten gegeben – das Interesse hat sich jetzt zerschlagen.