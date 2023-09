Im Melker Pflege- und Betreuungszentrum sind die Ziegen los

Ein „Mähh“ hallt durch den Gang und sorgt für begeisterte Gesichter. Im Melker Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) mischen ab und an Ziegen den Alltag vieler Bewohnerinnen und Bewohner auf. Neben Frohsinn tragen die Tiere aber auch zu einer verbesserten Gesundheit bei.

In den NÖ Pflegeheimen kommen seit einiger Zeit Hunde, Katzen, Pferde, Hühner, Hasen oder Ziegen als Therapiehelfer zum Einsatz.

Tiergestützte Aktivitäten hätten einen hohen Stellenwert in der Betreuung, weiß Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die positiven Effekte von Tieren in den Pflegezentren kann man auch in Melk beobachten: „Bei uns sorgen die Ziegen für eine Abwechslung im Alltag. Gleichzeitig rufen sie einen Therapieerfolg, besonders bei den dementen Bewohnerinnen und Bewohnern hervor“, erklären Direktor des PBZ Josef Schachinger und Leiter Thomas Mößner-Schuster. Ein bis zwei Mal im Monat kommen die Ziegen gemeinsam mit der ausgebildeten Tiertherapeutin Jennifer Zainzinger auf Besuch. „Wenn jemand das Bett nicht verlassen kann, kommen wir einfach ins Zimmer, da kann es schon mal vorkommen, dass man auch eine Ziege im Bett antrifft“, lacht sie.