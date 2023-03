Baustelle in den Osterferien: Schienenersatzverkehr und Sperre bei B1

Diese Woche starten die Osterferien – und auch eine umfangreiche Baustelle entlang der Erlauftalbahn. Worauf Zugfahrerinnen und Zugfahrer sowie Pkw-Lenkerinnen und -Lenker achten müssen.

Bus statt Zug: Schienenersatzverkehr zwischen Pöchlarn und Scheibbs. Die Gleisarbeiten beginnen am Freitag, 31. März, und werden bis Montag, 10. April, andauern. Wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mitteilen, ist deshalb eine Streckensperre zwischen Pöchlarn und Scheibbs erforderlich. Ein Bus übernimmt den Personentransport in den Osterferien. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es in Form von Schildern und Plakaten an den Bahnhöfen, aber auch im Internet unter oebb.at. Zudem bitten die ÖBB um Verständnis, falls es während der Gleisarbeiten zu Lärmentwicklungen kommt.

B1: Eisenbahnkreuzung gesperrt, so läuft die Umleitung. Etwas kürzer als die Streckensperre der Bahn ist die Sperre bei der B1 bei Erlauf im Bereich der Eisenbahnkreuzung angesetzt: von 31. März, 20 Uhr, bis 3. April, 18 Uhr. Autofahrerinnen und Autofahrer werden in diesem Zeitraum über die L104 und L5318 umgeleitet.

