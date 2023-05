Giftköder-Verdacht in der Pöchlarner Hundezone

„Giftköder bei Hundewiese Wienerstraße in Pöchlarn ausgelegt! Achtung“: Diese Warnung machte unter Hundebesitzerinnen und -besitzern in der Vorwoche auf Facebook die Runde.

„Ein Bürger hat uns darüber informiert, daraufhin haben wir auch via Social Media und der Cities App eine Warnung ausgeschickt“, informiert ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz. Mehr dazu – was genau und wo es gefunden wurde – wisse die Stadtchefin auch nicht: „Wir haben zur Sicherheit die Leute informiert. Näheres ist der Gemeinde nicht bekannt.“ Dasselbe gilt für Bauhofleiter Christian Wippel: „Unsere beiden Hundezonen in der Wienerstraße und der Plesserstraße kommen gut an. Mir sind keine solchen Vorfälle – weder jetzt noch aus der Vergangenheit – bekannt.“

Nachgefragt bei Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger betont dieser, dass der angebliche Giftköder-Fund auch nicht der Polizei gemeldet wurde. Dabei wäre dies in solchen Fällen essentiell.

Bestätigt sich der Verdacht, wird Anzeige erstattet

„Sollten 'Giftköder' vorgefunden werden, soll die Polizei verständigt werden. Dann können wir die Köder sicherstellen und einer Untersuchung zuführen“, erklärt der Bezirkspolizeikommandant. So geschehen etwa im März, als Putenfleisch im Manker „Dogs Land“ gefunden wurde. Nach der Inspektion der Polizei konnte Entwarnung gegeben werden, das Fleisch war weder mit Gift noch mit scharfen Gegenständen präpariert worden. Bestätigt sich der Verdacht auf Gefahr nach einer Untersuchung, wird eine Anzeige wegen Tierquälerei erstattet.

