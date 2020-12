Am Fuße der Schallaburg in der Gemeinde Schollach wohnen Michaela und Robert Zauner. In der Adventzeit verwandelt sich dabei ihr Grundstück in ein wahres Winterwunderland. Kinderaugen leuchten dabei besonders beim Anblick zweier sechs Meter großen Figuren sowie eines rund 5,5 Meter großen Rentiers. Beleuchtet wird täglich von 16.30 bis 21 Uhr, die Figuren stehen bis 20 Uhr.

Die Familie Zauner ist dabei aber nicht die einzige Familie im Bezirk Melk, die ihre Häuser weihnachtlich geschmückt hat. Die NÖN will in diesem Jahr diese Familien vor den Vorhang bitten.

