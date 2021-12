Anrainer-Frust nach Demo in Texingtal

Knapp 260 Personen zogen am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durch Texingtal. Die von den Organisatoren bestimmte Route führte dabei auch durch ein Siedlungsgebiet. Dieser Umstand sorgte bei einem Anrainer für Verärgerung. Er ärgerte sich bereits im Vorfeld, dass über die geplante Route nichts bekannt gegeben wurde. „Es gab keine offizielle Auskunft über die Route, man hörte nur Infos hinter vorgehaltener Hand“, kritisiert der Texingtaler. Als er am Sonntag beim Spielen mit seinen Kindern saß, hörte er den Demozug in seiner Straße: „Man soll hier nicht unschuldige Leute hineinziehen. Es muss einen Aufschrei aus der Bevölkerung geben. Eine derartige Demonstration muss nicht durch eine Wohnsiedlung gehen, wo Kinder leben.“

Sowohl bei Polizei als auch Bezirkshauptmannschaft Melk wird betont, dass die Route sowie Dauer und ungefähre Teilnehmerzahl durch den Organisator mitgeteilt wird. „Ein Demo ist schwer zu untersagen, das ist ein verfassungsmäßiges Recht“, heißt es seitens der Polizei.

Kritik muss sich gleich in seiner ersten Amtswoche der Texingtaler Neo-Bürgermeister Günther Pfeiffer gefallen lassen. So ärgert sich ein Anrainer, dass nichts gegen die Demo durch die Siedlung unternommen wurde. Zudem soll auch ein ÖVP-Gemeinderat an der Demo teilgenommen haben. „Ich weiß nicht, ob ein Gemeinderat mitgegangen ist. Ich kann es aber auch nicht ausschließen,“ sagt Pfeiffer. Angesprochen auf die Demo-Route betont der Ortschef, dass diese auf einer festgelegten Route auf öffentlichen Straßen stattgefunden hat: „Es gab keine besonderen Vorkommnisse.“