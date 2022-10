Parkplatzstreit in Melk: Lehrer müssen jetzt zahlen

Die neue Parksituation vor der Schule in der Abt Karl-Straße sorgt für Unmut bei Lehrerinnen und Lehrern, der sich zuletzt auch in einem Brief an die Stadtgemeinde Melk äußerte (der Brief liegt der NÖN vor). So kosten die Lehrerparkplätze in der Tiefgarage mittlerweile 25 Euro pro Monat − noch im vorherigen Schuljahr waren diese kostenlos, wie Pädagoginnen und Pädagogen betonen. Daneben verlangt die Stadtgemeinde vom Lehrpersonal für die neu geschaffenen Parkplätze bei der Schulsportanlage 20 Euro. Besonders sauer stößt den Lehrkräften dabei auf, dass vonseiten der Stadtgemeinde Melk seither alles unternommen wurde, um das gratis Parken rund um das Schulgebäude zu erschweren. Die Parkplatzsuche beim Lehrpersonal führt mittlerweile dazu, dass Zuspätkommen in den Unterricht keine Seltenheit sei, wie ein Lehrer erzählt. Das Problem vernommen hat auch SPÖ-Mandatar John Haas. Er spricht von einer „lehrerfeindlichen Lösung“ und fordert die Gemeinde auf, die Situation im Sinne der Lehrkräfte zu verbessern.

Grund: Ausweitung der Kurzparkzone

Der Grund für die Veränderungen bei der Parkplatzsituation liegt laut der zuständigen Stadträtin Beatrix Leeb (ÖVP) an der Ausweitung der Kurzparkzone in der Roseggerstraße und der Dr. Wilhelm Reich-Straße. „Diese Veränderung wurde auf Wunsch der Bewohner durchgeführt“, erklärt Leeb.

Damit die Lehrkräfte weiterhin Parkmöglichkeiten haben, wurden auf Kosten der Gemeinde neben dem Schulturnplatz neue Parkplätze geschaffen. „Damit es zur Gleichberechtigung kommt, haben wir diese Parkplätze zum Mieten angeboten“, verweist Leeb auf die gleiche Situation bei Angestellten im Landesklinikum oder der Stadtgemeinde. Neu hinzukommt, dass jetzt die Möglichkeit besteht, eine Jahreskarte für die sogenannte „Grüne Zone“ zu erwerben. „Das schwierige an dieser Stelle ist es, mehrere Interessen zu bedienen“, sagt Leeb. In einem Lehrerbrief an die Stadtgemeinde wird auch der Wegfall des letzten Gartengrundstücks durch den Zubau der Volks- und Mittelschule kritisiert. Diese Kritik weist Leeb zurück: „Laut dem Land Niederösterreich ist der Platz ausreichend, da ein Gartenstück bestehen bleibt. Für die Zukunft ist aber eine weitere Begrünung am Schulgelände geplant.“

