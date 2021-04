Vor über einem halben Jahr steckten die Mitglieder der Landjugend Zelking-Pöchlarn viel Zeit und Herzblut in die Gestaltung der Radelrast am Erlauffluss. Vergangene Woche erhielt Leiterin Verena Wurzenberger eine traurige Nachricht am Telefon: Die Polizei verständigte sie darüber, dass das Projekt Opfer eines Vandalen-Akts geworden ist.

„Wir sind enttäuscht und böse. Warum macht man das? Wir können das einfach nicht nachvollziehen“, meint Wurzenberger.

Die Stadtgemeinde Pöchlarn hat dies – samt weiteren Vorfällen an anderen Plätzen Pöchlarns – zur Anzeige gebracht, wie ÖVP-Stadtchef Franz Heisler berichtet. „Wir wissen aktuell nicht, ob es sich immer um die gleichen Täter handelt, rechnen aber gesamt mit einem Schaden von rund 5.000 Euro.“