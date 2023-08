Neuer Gemeindearzt in St. Martin-Karlsbach

Feldbacher hat an der Universität in Wien studiert und absolvierte den Turnus in Scheibbs und Amstetten. Seit 2019 war er als Vertreter von niedergelassenen Hausärzten und im hausärztlichen Notdienst in Oberösterreich tätig.

Seit dieser Zeit hat er auch immer wieder Csaicsich vertreten. Die Vertretung in St. Martin habe ihm immer sehr gut gefallen – somit war die Entscheidung für diesen Ort naheliegend. Seine Privatordination für Osteopathie und Allgemeinmedizin in Wieselburg wird auch nach der Übernahme der Ordination in St. Martin weiterbestehen.

Im August wird nun die Praxis umgebaut

Das Wohlfühlen seiner Patientinnen und Patienten in der ärztlichen Praxis sei Feldbacher sehr wichtig, daher wird es im August einen mehrwöchigen Umbau geben. In dieser Zeit ist die Praxis geschlossen. Die genauen Kosten für den Umbau stehen aktuell noch nicht fest, was allerdings schon fix ist: Die Gemeinde unterstützt den neuen Gemeindearzt in seinem Vorhaben.

SPÖ-Bürgermeister Martin Ritzmaier ist sehr erfreut über die Weiterführung der Gemeindearztpraxis – und sagte dem neuen Arzt auch finanzielle Unterstützung für den Umbau zu. In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat diese bereits einstimmig beschlossen.