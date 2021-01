Eine 36-Jährige aus Münichreith-Laimbach beschuldigt einen 35-jährigen Orndinger (Pöchlarn), sie am 29. Dezember in der Nibelungenstadt zu Boden geworfen zu haben. Dabei soll sie sich Verletzungen im Bereich des Steißbeins zugezogen haben.

Die Polizei vermeldet am selben Tag einen weiteren Raufhandel in Pöchlarn: Laut Aussagen einer Zeugin sollen der zuvor erwähnte 35-Jährige aus Ornding und ein 26-Jähriger aus Friesenegg (Marbach) einen 37-jährigen Pöchlarner am Bahnhofsplatz angegriffen haben. Angeblich stießen die Verdächtigen den Mann zu Boden und traktierten ihn mit Faustschlägen und Fußtritten.

Eine Pöchlarner Polizeistreife traf die beiden Verdächtigen an, im Zuge der Ermittlungen und der Zeugenaussage konnten die Exekutivbeamten die Männer, die der Körperverletzung bezichtigt werden, identifizieren. Weitere Ermittlungen folgen.