Cola und Toast gestrichen: "Mittelalterwirt" für Burgtaverne gesucht

Es ist noch kein Jahr her: Mitte/Ende März startete die Gastrofamilie Daniels als neuer Pächter der Burgtaverne auf der Burgruine Aggstein sowie im Traditionsbetrieb Aggsteinerhof durch.

Wie nun bekannt ist, werden Benedict Daniels und Patrick Groyss samt ihrem Team die Burgküche allerdings nicht mehr betreiben: Eine neue Burgwirtin oder ein neuer Burgwirt ist gesucht.

Foto: Burgruine Aggstein

Und die Verantwortlichen auf der "Aggstein" haben ganz genaue Vorstellungen an sie oder ihn: Die Besucherinnen und Besucher sollen das Mittelalter in Zukunft auch serviert bekommen. Konkret: Schluss mit Cola, Toast oder Paradeisern, das gab's schließlich alles im Mittelalter nicht.

"Um das Gefühl von 'Mittelalter' noch erfahrbarer zu machen, möchte die Burgruine Aggstein auch das Essen auf der Burg als authentisches Gesamterlebnis inszenieren", informiert Tourismusmanagerin Christine Jäger.

Fokus auf Speisen, die ohne Gabel gegessen werden

Bisher wurden die Gäste der Burgtaverne gutbürgerlich verköstigt und auch die Veranstaltungen wurden gastronomisch konventionell betreut. Das soll sich mit dem neuen Konzept ändern, wie Jäger näher erklärt: "Die Speisekarte soll mit Lebensmitteln zusammengestellt werden, die im Mittelalter in der Region verfügbar waren. Daher können Paradeiser, Erdäpfel, Mais sowie 'moderne' Getränke nicht mehr serviert werden. Stattdessen soll in alten Rezeptbüchern nach spannenden, gesunden Gerichten geforscht werden."

Gegenüber der NÖN betont sie, dass man der neuen Pächterin oder dem neuen Pächter "natürlich" bei der Speisekartenerstellung unterstützend zur Seite steht. "Wir haben bereits sehr viel geschmökert und quellen förmlich über vor Ideen", lässt Jäger anklingen, Stichwort "Ritteressen", dass auch - wie im Mittelalter meist üblich - ohne Gabel gegessen werden kann. Auf eines wolle man auf der "Aggstein" aber nicht verzichten: Kaffee soll's weiterhin geben.

Daniels bleiben Pächter des Aggsteinerhofs

Aktuell befindet sich die Burgruine in der Winterpause. Wenn sich in fünf Wochen die Burgtore wieder öffnen, wolle man seitens der Verantwortlichen bereits mit der neuen "Mittelalterwirtin" oder dem neuen "Mittelalterwirten" in die neue Saison starten (Interessenten melden sich direkt bei Jäger: ch.jaeger@ruineaggstein.at).

Die Familie Daniels bleibt - trotz des Abzugs von der Burgruine - dem Aggsteinerhof erhalten. "Das läuft auch wirklich großartig", sagt die Tourismusmanagerin, "aber für die Burgtaverne wollen wir jemanden, der wirklich 'mittelalteraffin' ist und dieses Feeling mittransportiert."

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.