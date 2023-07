Vergangenen Sommer wurde das Nostalgieschiff „Nibella“ der Schiffsführerschule Hell in Krummnußbaum getauft. Einer der Taufpaten wurde Michael Erber. Am Wochenende lud er seine Gäste auf eine Rundfahrt ein. Bei prachtvollem Sonnenschein fuhren sie nach Marbach. Nach einem kurzen Aufenthalt auf der gegenüberliegenden Donauseite ging es wieder zurück in den Heimathafen.