„Ein persönlicher Brief oder ein selbstgemaltes Bild haben einen großen emotionalen Wert. Mit der Aktion „Briefe gegen Einsamkeit“ möchten wir in herausfordernden Zeiten Menschen miteinander verbinden“, betonen Anna Zöchbauer Leiterin des Jugendzentrums Loosdorf und SP-Bürgermeister Thomas Vasku.

Die Gemeinde Loosdorf mit ihrem Ortschef und das Jugendzentrum haben alle, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene dazu aufgerufen ein Zeichen der Solidarität zu setzen und mit zu machen.

"Geplant war die Zeitung an Senioren auszuschicken. Jedoch entschlossen wir uns kurzer Hand die 'Freu dich-Zeitung' an alle Bürger der Marktgemeinde Loosdorf zu schicken", sagt Vasku. Dies etwas andere Zeitung wird in den nächsten Tagen in jedem Postkasten liegen. "Wir freuen uns sehr, dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", resümieren Zöchbauer und Vasku.