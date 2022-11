Aktuell sind 363 Personen im Bezirk Melk corona-positiv

Zum Start in diese Woche verzeichnet die Bezirkshauptmannschaft Melk 363 aktive Corona-Fälle. Vor einer Woche lag die Zahl der Personen im Bezirk, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind, noch bei 417. Laut Angaben der BH Melk gibt es in allen 40 Gemeinden positiv getestete Personen.

Die Siebentagesinzidenz des Bezirkes Melk beträgt aktuell 385,9. In 25 Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz zwischen 0 und 300, in zehn Gemeinden zwischen 300 und 400, in vier Gemeinden zwischen 400 und 600 und in einer Gemeinde über 1.000.



