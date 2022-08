Mehr Promille auf Straßen im Bezirk Melk

Werbung

197 Anzeigen für Alkohol am Steuer wurden 2021 im Bezirk Melk erstattet und infolge 148 Führerscheine abgenommen. Vor allem im Sommer wird Autofahren häufiger mit Alkohol kombiniert. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit äußert Besorgnis, denn die Alkoholunfallzahlen waren noch nie so hoch wie 2022. Konkrete Vergleichswerte für dieses Jahr gibt es zwar noch keine, der Bezirk Melk kommt heuer aber gut davon, verrät Bezirkspolizeikommandant Oswin Huber: „Bei uns im Bezirk gab es in den vergangenen zwei Jahren insgesamt weniger Unfälle als in den Jahren davor. Auch die erste Jahreshälfte 2022 zeigt diesen Trend. Davon liegen die Alkoholunfälle etwa im einstelligen Prozentbereich“, erklärt er. Im Sommer sei aber auch im Bezirk Melk mehr Promille im Spiel, weiß er. Unfallverursachende sind vorrangig Pkw-Fahrer, in Sachen Schäden zeigt sich ein positives Bild: „Die meisten Alkoholunfälle gehen glimpflich aus, oft nur mit Blechschäden oder ganz leichten Blessuren. Alkoholunfälle mit schwerer Verletzung sind im Bezirk die Ausnahme“, beschreibt er.

Eine Veränderung gibt es zudem unter den Unfallverursachenden, denn die Betroffenen werden zunehmend weiblich. „Zu meiner Anfangszeit war eine alkoholisierte Lenkerin die extreme Ausnahme, jetzt sind aber auch mehr Frauen dabei“, beobachtet Huber.

