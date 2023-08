Festival: Der Beserlpark hat gerufen

Zum 28. Mal bebte der Boden im Manker-Beserlpark. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es am vergangenen Wochenende nach Mank, denn wenn der Beserlpark ruft, wird getanzt und gefeiert.

„Das Wochenende war super wie immer, drei Tage tolle Atmosphäre, super Musik und motivierte Gäste. Es war wieder einmal rundherum ein schönes Wochenende“, zieht Organisatorin Lisi Schreiner Bilanz.

Obwohl das Wochenende nicht ohne Regen blieb, hat das Wetter der Stimmung nicht geschadet. Ein Highlight unter den vielen Musikerinnen und Musikern auszuwählen, wäre laut Schreiner gar nicht möglich. „Unsere Prämisse ist es, gute Musik nach Mank zu bringen, wir haben aus den unterschiedlichsten Genres verschiedene Bands, egal ob diese international, national oder regional sind“, erklärt Schreiner.

Dieses Jahr trat am ersten Festivaltag unter anderem eine Band aus Chicago auf, die für ihren rockigen Musikstyle bekannt ist. Am zweiten Festivaltag brachte der österreichische Shootingstar Uche Yara, die bereits als Voract von Bilderbuch auftrat, besonders gute Stimmung – ihre Energie spürte man auch beim Publikum. Am Samstag wurde es etwas ruhiger, Oehl hielt die Besucherinnen und Besucher in seinem Bann.

Am Samstagnachmittag stand auch ein Kinderprogramm für die Kleinen auf dem Festival-Plan. „Der Nachmittag war unglaublich gut besucht und alle hatten eine schöne Zeit“, sagt Schreiner. Weit über 100 Helferinnen und Helfer unterstützen das Beserlpark-Festival und machten die Veranstaltung in Mank möglich. „Die Mitarbeiter sind gemeinsam schon eine große Familie“, strahlt Schreiner.